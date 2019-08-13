Экономика

Игорь Савицкий: У государства, которое искажает свое прошлое, будет кривое будущее

«У государства, которое искажает свои прошлое, будет кривое будущее», - такое мнение высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове высказал псковский промышленник, генеральный директор холдинга «НПН» Игорь Савицкий.

«Я считаю, что у нас в государстве не случились очень важные события в 90-е годы. Не было суда над компартией и над террором 1937 года. Все это как-то замялось, как-то ушло. И скажу вам следующее: государство, которое не помнит, искажает свои прошлое, будет иметь кривое будущее», - отметил гость студии. Сейчас, по его мнению, «у нас начинает всплывать кривое будущее - когда люди, которые видели, как других людей насмерть давили в очередях за костями, этого уже не помнят».

«Социализм умер. От голода он умер, и любой разумный человек вам это скажет. Когда мы были молодые, сильные, были прекрасные времена. Но мы все помним частично, помним не все, - пояснил Игорь Савицкий. - …Вспомните прилавки «Ленинградского» магазина в 1985 году. Времени много не уйдет, чтобы перечислить, какие там были продукты. А помните, как в 1991 году наша городская делегация из чиновников и предпринимателей ездила за рубеж? Женщины, придя в финский магазин, плакали - такой у них был шок».

«Нас, предпринимателей, можно по-разному называть и по-разному к нам относиться, но сейчас нет очередей, магазины завалены хорошими продуктами и не очень хорошими, очень дорогими качественными и очень дешевыми и некачественными. Так или иначе, сейчас все есть, и в этом заслуга предпринимателей, которых у нас в обществе сейчас не очень почитают и любят», - заключил Игорь Савицкий.