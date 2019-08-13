Экономика

Игорь Савицкий высказал мнение, почему молодежь не хочет заниматься бизнесом

Псковский промышленник, генеральный директор холдинга «НПН» Игорь Савицкий высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове мнение насчет того, почему сегодня молодежь не хочет заниматься частным бизнесом, а хочет быть госслужащими, работать в бюджетных организациях или в силовых ведомствах.

«Рыба ищет, где глубже, а человек - где лучше. Не я придумал такое хорошее выражение, но сегодня заниматься бизнесом в России - то же самое, что заниматься плаваньем в соляной кислоте. Это очень непросто. У нас много законов, тотальный контроль государства, который не решает проблем, а только мешает работать, создавать рабочие места. Очень большие ограничения», - полагает Игорь Савицкий.

По его мнению, экономика не может нормально развиваться, когда чиновники вставляют палки в колеса предпринимателям и «так и смотрят, как бы кто гвоздя не забил без их ведома». «В такой ситуации никакая экономика развиваться не будет, и никакие люди, понимая все это, в свободную экономику не пойдут и предпринимателями не станут. Они будут теми, кто запрещает, кто следит за всем, кто не дает забить гвоздя и мешает всем работать. Там как-то престижнее, теплее, уютнее и спокойнее. Вот и все», - убежден гость студии.