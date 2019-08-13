Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Дом от А до Я
Женщина на рыбалке: экипировка
Как помыть машину бесплатно?
Организация активного отдыха
Грандиозная выставка-продажа шуб
Прекрасный выбор мяса в Неелово
Об «успехах» импортозамещения
Моно вместо стерео
OLDБАРБЕРЫ: проект преображений
Убрать нельзя оставить
Телефон прямого эфира 56-73-72
Мини-юбки под запретом
 
 
 
ещё Экономика 13.08.2019 14:310 Мечтай в два клика: как взять денег у банка и остаться в плюсе 13.08.2019 15:402 Игорь Савицкий высказал мнение, почему молодежь не хочет заниматься бизнесом 13.08.2019 15:110 «Эхономика» c Игорем Савицким. ВИДЕО 13.08.2019 15:010 Вице-губернатор Нинель Салагаева посетила производство лабораторной мебели в Пскове 13.08.2019 14:310 Мечтай в два клика: как взять денег у банка и остаться в плюсе 13.08.2019 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Игорем Савицким
 
 
 
Самое популярное 12.08.2019 16:014 Может ли пятница стать выходным? 10.08.2019 12:1911 Стали известны подробности страшной аварии в Островском районе. ФОТО 10.08.2019 11:296 Уроженка Пскова Оксана Федорова празднует годовщину свадьбы 12.08.2019 08:382 Труп одного из участников резонансного ДТП в Островском районе обнаружен у 9-этажки в Пскове 12.08.2019 09:120 В реанимации скончался еще один из участников субботнего ДТП в Островском районе
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Игорь Савицкий высказал мнение, почему молодежь не хочет заниматься бизнесом

13.08.2019 15:40|ПсковКомментариев: 3

Псковский промышленник, генеральный директор холдинга «НПН» Игорь Савицкий высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове мнение насчет того, почему сегодня молодежь не хочет заниматься частным бизнесом, а хочет быть госслужащими, работать в бюджетных организациях или в силовых ведомствах.

«Рыба ищет, где глубже, а человек - где лучше. Не я придумал такое хорошее выражение, но сегодня заниматься бизнесом в России - то же самое, что заниматься плаваньем в соляной кислоте. Это очень непросто. У нас много законов, тотальный контроль государства, который не решает проблем, а только мешает работать, создавать рабочие места. Очень большие ограничения», - полагает Игорь Савицкий.

По его мнению, экономика не может нормально развиваться, когда чиновники вставляют палки в колеса предпринимателям и «так и смотрят, как бы кто гвоздя не забил без их ведома». «В такой ситуации никакая экономика развиваться не будет, и никакие люди, понимая все это, в свободную экономику не пойдут и предпринимателями не станут. Они будут теми, кто запрещает, кто следит за всем, кто не дает забить гвоздя и мешает всем работать. Там как-то престижнее, теплее, уютнее и спокойнее. Вот и все», - убежден гость студии.

Теги: #бизнес #предпринимательство
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 3Версия для печати
 

 
опрос
В администрации Псковской области утверждены требования к внешнему виду госслужащих. Поддерживаете ли вы введение дресс-кода?
В опросе приняло участие 745 человек
13.08.2019, 16:140 Житель Псковской области задержан в Петербурге по подозрению в нападении на иностранцев 13.08.2019, 16:110 Максимум услуг связи для всей семьи: «Ростелеком» обновил пакетные предложения для жителей Псковской области 13.08.2019, 15:520 Медики предупредили о появлении в России опасных тропических клопов 13.08.2019, 15:470 Количество молодых учителей в российских школах до 2029 года не возрастет
13.08.2019, 15:460 В Пскове выбрали нового главного архитектора 13.08.2019, 15:403 Игорь Савицкий высказал мнение, почему молодежь не хочет заниматься бизнесом 13.08.2019, 15:380 Дом офицеров приглашает школьников отпраздновать 1 сентября 13.08.2019, 15:340 Размещены промежуточные отчеты кадастровой оценки объектов капитального строительства
13.08.2019, 15:271 В Генпрокуратуре заявили, что в России прекратился рост коррупции 13.08.2019, 15:240 Экологическую акцию «Планета без пакета» провели единороссы в Пскове 13.08.2019, 15:230 В Псковской области прошла акция «Безопасность детства - 2019» 13.08.2019, 15:210 «Король Лев» стал самым кассовым анимационным фильмом в истории
13.08.2019, 15:120 В России вступил в силу закон о безальтернативных платных дорогах 13.08.2019, 15:110 «Эхономика» c Игорем Савицким. ВИДЕО 13.08.2019, 15:010 Вице-губернатор Нинель Салагаева посетила производство лабораторной мебели в Пскове 13.08.2019, 14:523 Прокуратура Псковской области ищет сотрудника
13.08.2019, 14:480 В Госдуме поддержали введение четырехдневной рабочей недели с сохранением зарплат 13.08.2019, 14:310 Мечтай в два клика: как взять денег у банка и остаться в плюсе 13.08.2019, 14:150 За минувшие сутки со счетов псковичей похищено почти 150 тысяч рублей 13.08.2019, 14:150 Около 1,2 тыс. жителей региона присоединились к акции «ГТО - путь к здоровью начинается здесь»
13.08.2019, 14:090 Пскович в составе команды ФСИН стал призером всероссийских соревнований по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия 13.08.2019, 14:080 Дмитрий Шахов: Горячая линия связи с избирателями помогает людям решить личные вопросы 13.08.2019, 14:021 Стали известны подробности о ремонте Ольгинской часовни в Пскове 13.08.2019, 13:530 В Черехе прошли юбилейные торжества, посвященные 690-летию первого упоминания деревни в летописи
13.08.2019, 13:460 Открытый кубок по армрестлингу пройдет в Пскове 13.08.2019, 13:290 Петербуржец оштрафован из-за земельного участка в Гдовском районе 13.08.2019, 13:230 ПФР: Счета эскроу обезопасят псковичей - владельцев маткапитала от недобросовестных застройщиков 13.08.2019, 13:030 Дмитрий Шахов: Фундаментальные выборные права человека в Пскове соблюдаются лучше, чем в Москве
13.08.2019, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Игорем Савицким 13.08.2019, 12:510 Презентация книги ветерана ВДВ Павла Гущи состоится 17 августа 13.08.2019, 12:440 Еще 90 кубометров мусора вывез «Экопром» с острова Залита 13.08.2019, 12:410 Концерт «Золото Вены» состоится на террасе отеля «Покровский» 23 августа
13.08.2019, 12:390 В Псковской области появятся денежные сертификаты на дополнительное образование детей 13.08.2019, 12:240 Прием заявок на участие в «Походе первокурсника» стартует 1 сентября 13.08.2019, 12:200 Певец Александр Серов подал в суд на «Пусть говорят» 13.08.2019, 12:140 Ливень прогнозируют сегодня днем в южных и восточных районах Псковской области
13.08.2019, 12:110 Два факта нарушения правил оборота гражданского оружия выявлены в Псковской области в рамках операции «Охота» 13.08.2019, 12:090 На перекрестке Коммунальной и Петровской в Пскове движение затруднено из-за ДТП с тремя автомобилями. ВИДЕО 13.08.2019, 12:060 Верховный суд объяснил, когда кредитор не может забрать ипотечное жилье 13.08.2019, 11:460 Псков вошел в пятерку городов, в которых хотел бы пожить блогер Илья Варламов
13.08.2019, 11:431 Абсолютным лидером конкурса «Десантный взвод» стала команда России 13.08.2019, 11:350 Псковские НКО подали 26 заявок на конкурс грантов на реализацию проектов в межнациональной сфере 13.08.2019, 11:310 Рибейты - дополнительный стимул для того, чтобы снимать кино в Псковской области - мнение эксперта 13.08.2019, 11:300 Выпавшую с 5 этажа в Великих Луках девочку доставили санавиацией в Псков
13.08.2019, 11:220 Как все начиналось: Игорь Савицкий станет гостем программы «Эхономика» 13.08.2019, 11:100 В рамках акции «Живая история» подростки посетили музей в Острове 13.08.2019, 11:040 Георгий Василевич вошел в состав Совета по русскому языку при президенте РФ 13.08.2019, 10:430 Россельхознадзор отследит контрафактные лекарства для животных
13.08.2019, 10:420 Псковский омбудсмен Дмитрий Шахов станет гостем программы «Гайд-парк» 13.08.2019, 10:420 Храму Преполовения Пятидесятницы в Пскове требуется помощь волонтеров 13.08.2019, 10:260 В Псковской области участились случаи краж велосипедов 13.08.2019, 10:230 Инвесторы получат долгосрочные субсидии из бюджета
13.08.2019, 10:220 В реанимацию доставлена велосипедистка после столкновения с мотоциклом в Великих Луках 13.08.2019, 10:180 73 жителя Пскова и района обратились в ПФР и МФЦ за подтверждением статуса предпенсионера 13.08.2019, 10:160 Расширен список профессий, дающих право на прибавку к пенсии за длительный сельский стаж 13.08.2019, 10:150 Минометную мину обезвредили в опочецкой деревне Гривы
13.08.2019, 10:130 В Роскачестве рассказали, как выбрать вареную колбасу 13.08.2019, 10:051 На платформе planeta.ru стартовал сбор средств на восстановление Домика волонтера рядом с усадьбой в Волышово 13.08.2019, 09:530 «Никто не забыт?»: в Пскове прошла премьера документального фильма, посвященного ветеранам боевых действий 76-й дивизии ВДВ 13.08.2019, 09:450 Пскович в Петербурге зарезал жену из-за долгов и кредитов
13.08.2019, 09:370 Женщина за рулем «Лады» не уступила дорогу «Фольксвагену» в Великих Луках 13.08.2019, 09:320 Экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве 13.08.2019, 09:300 Кулер для воды стал причиной ночного пожара в цехе в Великих Луках 13.08.2019, 09:150 На закрытие армейского конкурса «Десантный взвод» псковичей доставят бесплатные автобусы
13.08.2019, 09:061 Клиентов банков предупредили о новом виде телефонного мошенничества 13.08.2019, 08:560 В церемонии закрытия международного конкурса «Десантный взвод» примет участие замминистра обороны Юрий Садовенко 13.08.2019, 08:510 Нелепая прическа преступника насмешила пользователей сети 13.08.2019, 08:450 Изменились правила регистрации сделок с недвижимостью
13.08.2019, 08:403 На малых и средних предприятиях сократилось количество занятых 13.08.2019, 08:332 Десантники из Беларуси стали лучшими в прыжках с парашютом на точность 13.08.2019, 08:260 Поток туристов из России в Грузию снизился на 70% 13.08.2019, 08:220 Новую схему онлайн-продаж алкоголя предложили в России
13.08.2019, 08:110 В эстафете на боевых машинах российские десантники не оставили своим соперникам ни единого шанса 13.08.2019, 08:016 Бывшего замминистра культуры Пирумова отпустили из СИЗО под домашний арест с жесткими ограничениями 12.08.2019, 23:370 Австралию впервые за 35 лет запорошило снегом. Кенгуру устроили скачки. ВИДЕО 12.08.2019, 22:050 С начала 2019 года более 1700 псковских пенсионеров выбрали доставочную организацию через интернет
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.