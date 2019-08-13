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Экономика

Россия должна была пойти по польскому варианту приватизации — Игорь Савицкий

13.08.2019 17:56|ПсковКомментариев: 1

Россия в 90-е годы должна была пойти по польскому варианту приватизации. Такое мнение высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове псковский промышленник, генеральный директор холдинга «НПН» Игорь Савицкий.

Он напомнил, что вся российская элита была против приватизации предприятий по версии тогдашнего председателя госкомитета РФ по управлению госимуществом Анатолия Чубайса. «Все обвиняют Чубайса в этой несправедливой приватизации, но не помнят одного момента. Сначала упирались: «ни в коем случае!», «мы не дадим разорить нашу экономику!», но до тех пор, пока директорам не разрешили иметь 5 и более процентов акций от своего предприятия. Тогда все замолчали, и началась спокойная приватизация... "Красные" директора стали скупать предприятия, на которых они работали директорами», - отметил гость студии. При этом он согласился со справедливостью обращенной в адрес правительства фразы Анатолия Чубайса «Мы делаем ту приватизацию, которую вы нам позволили».

По мнению Игоря Савицкого, России следовало пойти по пути приватизации, который реализован в Польше. «В Польше все сделали четко и понятно. Абсолютно все предприятия выставили на аукцион и распродали в течение полугода. И что получилось? Все эти польские предприятия не утратили основных фондов. А у нас директора визжали, как можно предприятия, которые стоят миллионы долларов, продать за три рубля. Только они не поняли одного: приватизация - это поиск так называемого эффективного собственника. У нас же продавали то, что уже сдохло окончательно и бесповоротно. Мы потеряли экономику Советского Союза», - отметил предприниматель, приведя пример из собственного опыта: когда он купил завод «ПЗМП», там не было ни одной единицы работающего оборудования.

«Нужно было идти по польскому варианту, которым нас всех пугали. Тогда бы результаты приватизации были бы лучше», - подчеркнул Игорь Савицкий. По его мнению, у ситуации с приватизацией предприятий в 90-е годы не должно быть никаких сроков давности. «Мы должны обязательно к этому вернуться, устроить настоящий аукцион и распродать по новой все эти предприятия. Считаю, что эту страницу развития российского бизнеса забывать нельзя», - заключил он.

Источник: Псковская Лента Новостей
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Россия должна была пойти по польскому варианту приватизации — Игорь Савицкий : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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Экономика

Россия должна была пойти по польскому варианту приватизации — Игорь Савицкий

13.08.2019 17:56|ПсковКомментариев: 1

Россия в 90-е годы должна была пойти по польскому варианту приватизации. Такое мнение высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове псковский промышленник, генеральный директор холдинга «НПН» Игорь Савицкий.

Он напомнил, что вся российская элита была против приватизации предприятий по версии тогдашнего председателя госкомитета РФ по управлению госимуществом Анатолия Чубайса. «Все обвиняют Чубайса в этой несправедливой приватизации, но не помнят одного момента. Сначала упирались: «ни в коем случае!», «мы не дадим разорить нашу экономику!», но до тех пор, пока директорам не разрешили иметь 5 и более процентов акций от своего предприятия. Тогда все замолчали, и началась спокойная приватизация... "Красные" директора стали скупать предприятия, на которых они работали директорами», - отметил гость студии. При этом он согласился со справедливостью обращенной в адрес правительства фразы Анатолия Чубайса «Мы делаем ту приватизацию, которую вы нам позволили».

По мнению Игоря Савицкого, России следовало пойти по пути приватизации, который реализован в Польше. «В Польше все сделали четко и понятно. Абсолютно все предприятия выставили на аукцион и распродали в течение полугода. И что получилось? Все эти польские предприятия не утратили основных фондов. А у нас директора визжали, как можно предприятия, которые стоят миллионы долларов, продать за три рубля. Только они не поняли одного: приватизация - это поиск так называемого эффективного собственника. У нас же продавали то, что уже сдохло окончательно и бесповоротно. Мы потеряли экономику Советского Союза», - отметил предприниматель, приведя пример из собственного опыта: когда он купил завод «ПЗМП», там не было ни одной единицы работающего оборудования.

«Нужно было идти по польскому варианту, которым нас всех пугали. Тогда бы результаты приватизации были бы лучше», - подчеркнул Игорь Савицкий. По его мнению, у ситуации с приватизацией предприятий в 90-е годы не должно быть никаких сроков давности. «Мы должны обязательно к этому вернуться, устроить настоящий аукцион и распродать по новой все эти предприятия. Считаю, что эту страницу развития российского бизнеса забывать нельзя», - заключил он.

Источник: Псковская Лента Новостей
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13.08.2019, 15:380 Дом офицеров приглашает школьников отпраздновать 1 сентября 13.08.2019, 15:340 Размещены промежуточные отчеты кадастровой оценки объектов капитального строительства 13.08.2019, 15:273 В Генпрокуратуре заявили, что в России прекратился рост коррупции 13.08.2019, 15:240 Экологическую акцию «Планета без пакета» провели единороссы в Пскове
13.08.2019, 15:230 В Псковской области прошла акция «Безопасность детства - 2019» 13.08.2019, 15:210 «Король Лев» стал самым кассовым анимационным фильмом в истории 13.08.2019, 15:120 В России вступил в силу закон о безальтернативных платных дорогах 13.08.2019, 15:110 «Эхономика» c Игорем Савицким. ВИДЕО
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