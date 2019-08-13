Экономика

Рубрику «Честная декларация» предлагает создать на сайте ПЛН Игорь Савицкий

Рубрику «Честная декларация» предлагает создать на сайте Псковской Ленты Новостей псковский промышленник, генеральный директор холдинга «НПН» Игорь Савицкий. Свою идею он озвучил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове, отвечая на вопрос о том, как он заработал свои первые деньги.

«Хотел бы, чтобы очень хороший сайт ПЛН организовали рубрику "Честная декларация", где предприниматели, ну и прост известные люди, совершенно четко объяснили бы со всеми нюансами, откуда взяли свой первый рубль, второй, третий, четвертый и пятый», - изложил суть предложения гость студии.

В новой рубрике он предлагает предусмотреть возможность читателей задавать вопросы, в том числе и неудобные.

Кроме того, Игорь Савицкий выразил готовность быть первым, кто представит свою «честную декларацию» в новую рубрику ПЛН. При этом бизнесмен уточнил, что заработал свои первые деньги в мае 1988 года, изготовив 27 контроллеров для завода «Автоэлектроарматура».