Экономика

Знакомьтесь с новинкой: сыры мягкие от «Прасковьи Молочковой» появились в «Империале»

Местный производитель продолжает радовать своих покупателей новинками ассортимента. На полках гипермаркета «Империал» появились мягкие сыры от «Прасковьи Молочковой».

В продуктовой линейке представлены следующие сыры: классический, пряный, острый и с зеленью.

В ближайшие недели вы можете приобрести мягкие сыры в удобной упаковке по сниженной цене - 184 рубля (цена без карты ГМ «Империал» - 202 рубля). Жирность продукта - 40%, вес 0,3 кг.

Мягкие сыры сытны и полезны, используются как самостоятельная закуска и для приготовления холодных и горячих блюд. Без них невозможно представить швейцарское фондю, греческие салат и пирог со шпинатом или французские гротен и жульен. Мягкий сыр можно жарить: он сохраняет форму и используется хозяйками как ингредиент салата из свежих овощей.

Уникальность мягких сыров заключается в витаминно-минеральном составе, значительном содержании белков, наличии жиров. Мягкие сыры изготавливают из пастеризованных молока и сливок, с добавлением ферментов и бактерий, исключая повторную термическую обработку и процесс прессования.