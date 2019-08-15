Экономика

В Псковской области намолочено около 60 тыс. тонн зерна

Сельскохозяйственные предприятия Псковской области ведут активную уборку урожая.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации, на сегодняшний день в регионе намолочено около 60 тыс тонн зерна с площади почти 13 тыс га. Валовое производство рапса составляет более 11 тыс тонн. Кроме того, накопано порядка 940 тонн раннего картофеля, собрано более 80 тонн овощей открытого грунта.

По урожайности зерновых и масличных культур в настоящий момент лидируют Островский (урожайность зерновых - 76 ц/га, масличных - 38 ц/га), Пушкиногорский (зерновые - 67 ц/га, масличные - 36 ц/га), Пыталовский (зерновые — 63 ц/га, масличные — 28 ц/га) районы.

Напомним, что с учетом озимого сева в этом году уборочная площадь зерновых и зернобобовых культур в Псковской области составляет около 40 тыс га, рапса — почти 8 тыс га, картофеля — около 2 тыс га.