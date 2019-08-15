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Экономика

Северо-Западный Банк России: Инфляция в СЗФО в июле снизилась

16.08.2019 13:15|ПсковКомментариев: 0

Годовая инфляция в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) в июле 2019 года замедлилась до 4,5% с 4,6% в июне и по-прежнему оставалась ниже, чем в целом по России (4,6%), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного Банка России. 

Доля товаров и услуг, годовой прирост цен на которые на Северо-Западе составил менее 4%, в июле увеличилась до 49% с 46% в июне. При этом, как и в июне, потребительские цены на 8% товаров и услуг не изменились или снизились.

Замедление инфляции в округе в июле в значительной степени было связано с ее снижением в сфере услуг из-за более низкой, чем в прошлом году, индексации тарифов на жилищно-коммунальные услуги летом 2019 года. В числе других факторов, оказавших сдерживающее влияние на инфляцию, можно отметить продолжавшееся укрепление рубля и расширение предложения отдельных видов продовольственных товаров, в частности, мяса птицы.

Годовой темп прироста цен на продовольствие в СЗФО в июле составил 5,4% после 5,1% в июне. Темпы прироста стоимости продуктовой корзины ускорились преимущественно из-за удорожания помидоров и огурцов. Это в основном объясняется неблагоприятными погодными условиями. Вместе с тем подешевело большинство овощей «борщевого набора»: капуста, морковь, свекла.

В июле ускорился рост цен на молочные продукты и замедлился на мясные. Этим летом на региональном рынке не отмечается сезонного снижения цен на сырое молоко, что, по мнению производителей, связано с переходом на промышленное интенсивное производство. Кроме того, росту цен на молочные продукты способствовало сокращение поставок молока из Республики Беларусь.

Замедление в июле роста цен на мясные продукты в первую очередь связано с увеличением объемов производства мяса птицы в регионах СЗФО.

В июле продолжилось снижение цен на сахар, что связано с увеличением его предложения на внутреннем рынке.

Непродовольственная инфляция в июле в СЗФО осталась на низком уровне (3,5%), несмотря на увеличение относительно июня (3,4%). Наибольший вклад в ее ускорение внесло увеличение темпов прироста цен на моторное топливо за счет эффекта базы. Кроме того, увеличились темпы прироста цен на иностранные легковые автомобили. Цены на отдельные модели в июле повысили сразу несколько иностранных производителей. Отмечалось замедление темпов прироста цен на электротовары и бытовые приборы, строительные материалы, а также парфюмерно-косметические товары. Это связано как с укреплением рубля с начала этого года, так и с насыщенностью региональных рынков этих товаров.

Темпы прироста цен в сфере услуг в СЗФО в июле замедлились до 4,4% с 5,1% в июне. В основном это обусловлено меньшей, чем годом ранее, индексацией тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Санкт-Петербурге. Тарифы на них были повышены только на 0,4% вместо запланированных 4,3% вследствие исключения из них неэффективных расходов организаций сферы ЖКХ в результате совместной работы правительства Санкт-Петербурга и ФАС России. По сравнению с июнем медленнее в годовом выражении росли цены на зарубежные туристические поездки, включая автобусные туры. Это объясняется укреплением рубля и сдержанным спросом. При этом быстрее дорожали услуги пассажирского транспорта, в частности, авиаперелеты. В стоимость авиабилетов переносился рост топливных цен.

Годовые темпы прироста цен в июле замедлились в половине регионов СЗФО. В Санкт-Петербурге инфляция сохранилась на уровне июня и составила 4,3%. Снижение инфляции в сфере услуг в Санкт-Петербурге нивелировалось ускорением роста цен на непродовольственные товары и продукты питания. При этом влияние топливных цен на инфляцию, напротив, было меньше, чем в округе в целом. Также более ощутимо, чем в других регионах СЗФО, сдерживало инфляцию снижение темпов удорожания парфюмерно-косметических товаров. Из продуктов питания в Санкт-Петербурге в июле ускорился рост цен на салатные овощи и молочную продукцию и замедлился на мясные продукты.

Самый высокий среди регионов СЗФО уровень инфляции сохраняется в Республике Коми. По сравнению с июнем она возросла до 6,6% с 6,5% в основном за счет удорожания авиабилетов в связи с ростом издержек перевозчиков. Годовой рост цен на продовольствие, в том числе на мясные и молочные продукты, в июле по сравнению с июнем замедлился, а капуста, картофель, морковь, свекла еще больше подешевели.

Самая низкая в СЗФО инфляция в июле зафиксирована в Вологодской области. В июле она замедлилась до 3,8% с 4,0% в июне благодаря уменьшению темпов прироста цен на услуги. В этом году в регионе не пересматривался размер взноса на капитальный ремонт после его значительного повышения в июле 2018 года.

Инфляция по России в целом в июле продолжила замедляться. По прогнозу Банка России, годовая инфляция вернется к 4% в начале 2020 года.

Теги: #банк #инфляция
Источник: Псковская Лента Новостей
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