Экономика

Псковский бизнес-омбудсмен попросил Федеральное Собрание сохранить ЕНВД

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадия Мурылев обратился к членам Совета Федерации и Государственной Думы РФ, за содействием в сохранении Единого налога на вмененный доход (ЕНВД). Как Псковской Ленте Новостей сообщил сам Аркадий Мурылев, поводом для обращения послужило, что, по позиции министерства финансов РФ, продление действия этого налога - нецелесообразно.

«В настоящее время ЕНВД является самой распространенной системой налогообложения среди субъектов МСП в Псковской области, 43% предпринимателей из 23032 субъектов МСП в Псковской области применяют ЕНВД», - отметил омбудсмен.

Срока действия специального режима налогообложения ЕНВД заканчивается 1 января 2021 года. Кроме того, уполномоченный добавил, что Псковская область сегодня занимает 2 место в РФ по количеству сельских населенных пунктов.

«Область является одним из регионов с крайне низкой покупательной способностью населения: 72 место по объему ВРП на душу населения по стране. Сложившиеся социально - экономические условия диктуют специфику работы на территории области, - подчеркнул Аркадий Мурылев. - В целом в Российской Федерации более 2 миллиона налогоплательщиков применяют ЕНВД. Активное применение данного режима налогообложения обусловлено множеством факторов. К примеру, упрощенный порядок ведения бухгалтерского налогового учета, фиксированный размер платежей, возможность совмещения с другими режимами налогообложения»

Помимо этого, омбудсмен рассмотрел предлагаемые альтернативные режимы налогообложения: патентную систему налогообложения (ПСН) и упрощенную систему налогообложения (УСН).

«В сравнении с ПСН: сумма налога от ПСН также поступает в муниципальный бюджет, но регулировать доходность муниципалитет уже не сможет. Таким образом, уйдет один из важнейших способов поддержки предпринимательства на муниципальном уровне, - сообщил Аркадий Мурылев. - Кроме того, потенциально годовой доход (ПГД) для ИП, осуществляющих деятельность на территории Псковской области, является одним из самых высоких в сравнении с близлежащими регионами. По некоторым видам деятельности ПГД в Псковской области превышает ПГД в Ленинградской области почти в 10 раз!».

Также Аркадий Мурылев добавил, что, как следует из вышеуказанных данных, предоставленных УФНС по Псковской области, востребованность ПСН у предпринимателей, чем ЕНВД, ниже почти в 10 раз.

«В сравнении с УСН: негативным фактором является невозможность применения ПСН юридическими лицами, соответственно значительной части предпринимательского сообщества придется осуществлять переход на УСН, что повлечет не только увеличение расходов, но увеличение отчетности и документооборота. Кроме того, переход на УСН поставит в неравные условия ИП и ЮЛ, осуществляющие одинаковые виды деятельности. Также налог, взимаемый в связи с применением УСН, поступает в местный бюджет лишь частично, в связи с чем, ожидается резкое снижение поступлений в местные бюджеты при переходе предпринимателей на УСН», - разъяснил омбудсмен.

Аркадий Мурылев заключил, что вопрос о снижении ставок по УСН в регионе также поднимался неоднократно, однако, ожидаемых снижений не последовало, на данный момент ставки установлены в максимальном размере. Для того, чтобы не допустить резкого ухудшения условий предпринимательства в регионе и, как следствие, массового прекращения ведения бизнеса и были направлены соответствующие письма, а которых акцентирована необходимость сохранения ЕНВД.