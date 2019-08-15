ВТБ и Visa подвели итоги акции «Время Мультивпечатлений»

ВТБ совместно с Visa подвел итоги финального сезона «Время Мультивпечатлений». За год действия акции более 47 тысяч клиентов банка приняли в ней участие. Общий призовой фонд акции составил более 12 млн рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в банке.
По итогам летнего этапа была определена тройка главных победителей. Они выбрали следующие призы: «Путешествие на Бали и уроки у персонального фитнес-тренера», «Путешествие по Малайзии и Сингапуру с посещением этапа Формулы-1» и «Путешествие на автомобиле Tesla по Европе». Девять победителей второго уровня получат персональные сертификаты на организацию тематических впечатлений.
Акция была запущена в июле 2018 года. Итоги проводились в три этапа: в осенний, зимний и летний периоды. Претендовать на выигрыш могли все владельцы карт ВТБ Visa, которые в течение сезона совершили минимум 10 транзакций от 500 рублей каждая для оплаты товаров и услуг, в том числе в интернет-магазинах.