Экономика

Кто в Пскове получает в среднем 117 тысяч рублей, выяснили эксперты

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы superjob проанализировал зарплаты региональных директоров в 70 крупнейших городах России, в том числе в Пскове.

По данным экспертов, региональный директор в нашем городе в среднем получает 117 000 рублей. При этом его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 180 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 166 000 рублей в месяц.

В соседних крупных городах средняя зарплата региональных директоров достигает следующих показателей: Тверь – 130 000 рублей, Великий Новгород – 117 000 рублей, Смоленск – 117 000 рублей, Ленинградская область – 140 000 рублей в месяц.