Экономика

Доходы консолидированного бюджета Псковской области за 1 полугодие 2019 года почти на 14% состоят из имущественных налогов

Доходы консолидированного бюджета Псковской области за 1 полугодие 2019 года почти на 14% состоят из имущественных налогов.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщили сегодня, 19 августа, на пресс-конференции в УФНС России по Псковской области.

По словам заместителя руководителя УФНС России по Псковской области Алексея Салтыкова, от данных налогов бюджет пополнился на 1,2 млрд руб., что на 7,5% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Отметим, что поступления имущественных налогов с физических лиц составили 124 млн руб., что на 24,4% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Алексей Салтыков подчеркнул, что увеличение поступлений обусловлено проведением инспекциями работы по взысканию неоплаченных в установленный срок начислений за 2017 год. «В целом по области достигнута положительная динамика поступлений», - заявил он.

В ходе пресс-конференции было отмечено, что поступления по транспортному налогу с физических лиц и поступления по земельному налогу возросли.

«Всеми инспекциями области достигнута положительная динамика поступлений», - сообщили сотрудники ведомства.

«Предполагаем, что положительная динамика сохраниться и в последующие периоды», - выразил уверенность Алексей Салтыков.

Он отметил, что гражданам уже с июля поступают налоговые уведомления об уплате имущественных и транспортных налогов.

Контрольная дата уплаты - 2 декабря.