Экономика

Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Ольгой Милонаец

Начинается видеотрансляция программы «Эхономика», которая идет в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии - руководитель Управления федеральной антимонопольной службы по Псковской области Ольга Милонаец.

Ведущий Константин Калиниченко поговорит с ней о развитии конкуренции в регионе, картельных сговорах на рынке государственных закупок. Также они обсудят, почему продолжает расти число нарушений антимонопольного законодательства, и в чем причина того, что подрядчики все чаще отказываются участвовать в аукционах на выполнение работ по государственным и муниципальным контрактам?

Вопросы Ольге Милонаец можно задать по телефону прямого эфира 56-73-72.