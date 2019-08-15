Экономика

На низкое знание антимонопольного законодательства среди чиновников указала Ольга Милонаец

В этом году органы исполнительной власти в Псковской области более аккуратно принимают нормативно-правовые акты, касающиеся ограничения конкурентной среды. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 FM) сообщила руководитель Управления федеральной антимонопольной службы по Псковской области Ольга Милонаец.

«В каких-то случаях чиновники даже стали с нами советоваться, пока это скорее исключение, чем правило, но такой тренд все-таки уже появился», - добавила она.

При этом Ольга Милонаец отметила, что все акты, которые затрагивают экономику потенциально имеют риски нарушить антимонопольное законодательство, а также напомнила, что президент РФ поставил задачу сократить количество нарушений в этом направлении в два раза. «Думаю, мы с этой задачей справимся», - заверила она.

Руководитель регионального УФАС высказалась, что, по ее мнению, главы районов и председатели комитетов наконец-то увидели, что они несут персональную ответственность за нарушения антимонопольного законодательства, а губернатор Псковской области Михаил Ведерников заверил, что будет еще более погружение чиновников в эту историю.

«В муниципалитетах эта история только началась, поэтому там активно проводится обучение. Совместно с комитетом по экономике на пальцах рассказываем чиновникам из районов об антимонопольном аудите, который называется комплаенсом (комплекс инициатив, направленный на предупреждение противоречащих закону действий)», - рассказала Ольга Милонаец.

При этом она отметила, что по-прежнему актуальной для Псковской области остается проблема незнания и невладения законом на местах. «Специалистов очень мало. Уровень подготовки исполнителей, которые готовят документацию на местах, достаточно слабый», - подчеркнула руководитель УФАС региона.