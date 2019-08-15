Экономика

Ольга Милонаец о картельных сговорах: Запреты привлекают бизнес, как что-то сладкое

Нереалистичные сроки исполнения госконтрактов и задержка оплаты выполненных работ отталкивают потенциальных участников от торгов в Псковской области. Таким мнением в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 FM) поделилась руководитель Управления федеральной антимонопольной службы по Псковской области Ольга Милонаец.

При этом она отметила, что не видит сверхзаниженных расценок в конкурсной документации по госзакупкам, поэтому этот фактор причиной неучастия компания в госторгах она не считает.

«Но попробуйте за полгода сделать детский сад. Кто из подрядчиков за это возьмется, особенно с учетом существующей жесткой приемки? Естественно, подрядчики понимают это и не хотят выходить на торги. Кроме того, нужно менять бюджетное законодательство. В таких случаях с крупными объектами нужно четко оговаривать, когда поступит оплата за выполненные работы. Если не выплатили в этом году, дайте гарантию, что оплата будет осуществлена в первом квартале следующего», - высказалась Ольга Милонаец.

В то же время она заметила, что необходимо проверить, нет ли сговора в тех случаях, когда никто не выходит на аукцион. Возможной целью может быть получение средств в обход конкурсных процедур. Например, через субсидии.

Сговоры на торгах против государства, как среди исполнителей, так и среди исполнителей и заказчиков, Ольга Милонаец в принципе назвала одной из серьезных проблем при госзакупках.

«Сговориться исполнителям выгодно. Поэтому на самом высоком уровне сегодня обсуждается ужесточение мер к тем, кто замечен в картельных сговорах. Приведу показательный пример. Сговор между хозсубъектами в Самаре - там еще ничего не сделали, было зафиксировано покушение на конкуренцию. Там люди еще только договаривались о том, как они выйдут на торги и кто что будет делать. И уже речь идет о наказании. Поэтом я всех призываю не сговариваться, потому что, во-первых, это дорого, а во-вторых, вы привлекаете к своим компаниям внимание силовых структур», - заявила руководитель территориального УФАС.

Она подчеркнула, что в иностранных государствах тоже есть закупочное законодательство, тоже со своими нюансами, но там запрет на сговор, по ее словам, соблюдается практически неукоснительно. «У нас же запреты привлекают исполнителей, как что-то сладкое», - добавила Ольга Милонаец.