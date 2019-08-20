Экономика

«Народный контроль» не увидел разделения по разным полкам молочной и молокосодержащей продукции в псковских магазинах

В Пскове активисты «Народного контроля» проверили соблюдение новых требований размещения натуральной молочной продукции и содержащей молокозаменяющие компоненты. Сегодня, 20 августа, они побывали в трех известных сетевых магазинах.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», в ходе рейда его участники оценили исполнение правил выкладки сметаны, творога, масла, йогуртов, мороженого и выявили нарушения.

«Торговые сети знают о нововведениях относительно молочной продукции и ее размещения, однако считают, что норма носит рекомендательный характер. Поэтому мы нигде не увидели разделения по разным полкам молочной и молокосодержащей продукции. Однако мы настаиваем на исполнении прописанных в законе требований и по итогам прошедшего сегодня мониторинга направим письмо в Управление Роспотребнадзора по Псковской области», - отметил региональный координатор партпроекта «Единой России» «Народный контроль», депутат областного Собрания Анатолий Тиханов.

Он также заметил, что дополнительная информация о содержании заменителей в магазинах присутствует, но в двух торговых точках проверяющие обнаружили расхождения в сведениях на ценнике и упаковке.

Партийный проект «Единой России» «Народный контроль» направлен на повышение уровня информированности общественности в сфере продовольственной политики, контроля качества продовольственных товаров и услуг, налаживания производства современной отечественной конкурентоспособной продукции, в том числе, в области продовольствия и медицины. Также в рамках реализации партпроекта проводятся регулярные мониторинги, такие как мониторинг цен на лекарства в регионах, мониторинг деятельности организаций, предоставляющих потребительские займы, мониторинг рынка семян и другие. Все эти мероприятия преследуют цель установить контроль за прозрачным и экономически обоснованным формированием цен и правил на потребительском рынке.