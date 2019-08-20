Экономика

Обоснованностью тарифа на вывоз мусора заинтересовались в УФАС Псковской области

В Управлении ФАС по Псковской области находятся на рассмотрении два дела, связанных с деятельностью компании «Экопром», регионального оператора по обращению с ТКО. Как заявила в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 FM) руководитель ведомства Ольга Милонаец, у антимонопольного органа возникло очень много серьезных вопросов к региональному оператору, ответов на которые пока нет.

«Безобразие - это очень мягкое слово», - так охарактеризовала Ольга Милонаец результаты проведения торгов, связанных с вывозом мусора в Псковской области. По ее словам, практически все торги не состоялись, кроме Пскова и Псковского района, либо в них приняла участие одна компания.

Кроме того, добавила она, у антимонопольного ведомства возникли вопросы в связи с оплатой услуг субподрядчиков регоператором. По словам Ольги Милонаец, оплата ниже на 40% установленного тарифа.

«Это же наши с вами деньги. По факту после реформы ничего не изменилось: наш мусор вывозят местные хозсубъекты - те же компании, те же люди. Для чего тогда формировались лоты? И почему субподрядчки получают за свои услуги ниже, чем в установленном тарифе? Возникает вопрос - а не завышен ли он? Мы предпримем очень серьезные меры и зададим более серьезные вопросы. Как вы тогда смогли утвердить такой тариф?» - заявила руководитель УФАС по Псковской области.

Также Ольга Милонаец отметила, что по области установлен тариф в 524 рубля за куб. м за вывоз отходов, а Плюссе «повезло» - там почему-то он превышает 700 рублей.

«Транспортные компании, которые перевозят мусор - за них мы радеем. В конце концов они могут схлопнуться, а регоператор превратится в монополиста, который будет, как водится, капризничать и злоупотреблять. Вот такой ситуации мы постараемся не допустить. Такие истории уже были. Например, когда у нас закрылись маленькие строительные компании из-за укрупнения лотов. А крупные заказчики стали пытаться манипулировать рынком», - заключила Ольга Милонаец.