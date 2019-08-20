Экономика

Как в Пскове зарабатывать более 140 тысяч рублей в месяц, сообщили эксперты

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob проанализировал зарплаты директоров по продажам в 70 крупнейших городах России. В этот список попал и Псков. По данным экспертов, директор по продажам в Пскове в среднем получает 143 000 рублей, когда его московский коллега может рассчитывать в среднем на заработок в 220 000 рублей в месяц, а питерский – 202 000 рублей в месяц.

У представителя этой профессии в соседних крупных городах зарплата достигает следующих показателей: Тверь – 158 000 рублей, Великий Новгород и Смоленск – 143 000 рублей в месяц.

При этом к кандидату предъявляются следующие требования: стратегическое планирование продаж; оперативное планирование продаж, управление продажами, разработка или участие в разработке целевых показателей по продажам и обеспечение их выполнения; управление ценовой и ассортиментной политикой компании; проведение исследований рынка или разработка соответствующих технических заданий для отделов (оценка емкости и доли, сегментация, выявление потребительских предпочтений, мониторинг конкурентной среды и т.д.); обеспечение эффективных коммуникаций с другими подразделениями (отделами маркетинга, закупок, логистики и т.д.); координация деятельности персонала, разработка системы мотивации сотрудников; развитие деловых отношений с партнерами, ведение переговоров с ключевыми клиентами и первыми лицами компаний.

Для того чтобы стать директором по продажам необходимо: высшее образование (менеджмент/экономика/маркетинг); уверенный пользователь «1С», статистического ПО; глубокие знания организации продаж и управления ими; отличное владение методами повышения эффективности продаж; знание основ маркетинга; опыт ведения переговоров на уровне первых лиц компаний; опыт разработки системы мотивации сотрудников; опыт работы с CRM-системами; опыт руководящей работы в отделе продаж от 3 лет.