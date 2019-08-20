Экономика

Банки попросили запретить налоговой требовать заморозки карт бизнесменов

Банки попросили министра финансов Антона Силуанова запретить налоговой требовать заморозки личных карт предпринимателей, поскольку граждане рискуют остаться без средств к существованию.

Об говорится в письме Ассоциации банков России (АБР), имеющимся в распоряжении «Известий». Отмечается, что деньги в банке могут оказаться единственным капиталом гражданина и их блокировка нарушает Конституцию страны.

Спорная ситуация возникнет, если предприниматель переведет деньги со счета фирмы на свой личный. Эксперты считают, что необходимо обязать банки отделять коммерческий капитал от личного.