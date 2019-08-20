Экономика

Эксперты спрогнозировали влияние четырехдневной рабочей недели на экономику

Министерство труда до 30 сентября должно определиться со своей позицией по введению четырехдневной рабочей недели. Однако чиновникам для этого придется тщательно изучить влияние четырехдневки на экономику и сотрудников, пишут «Известия».

Так, по мнению, члена экспертного совета при правительстве Александра Сафонова, одним из минусов четырехдневной рабочей недели является падение производительности труда.

Профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Александр Щербаков уверен, что нововведение может пагубно отразиться и здоровье людей, которым придется работать не по восемь, а по десять часов.

По его словам, повысится нагрузка на организм, там самым увеличится и его износ. Однако отмечается, если оставить восьмичасовой рабочий день, но при этом работать по четыре дня, то одним из главных последствий станет сокращение ВВП на 20%.