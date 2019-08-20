Экономика

В «Империале» пройдет дегустация мягких сыров - летней новинки от «Прасковьи Молочковой»

Завтра, 23 августа, с 14.00 до 18.00 в ГМ «Империал» пройдет дегустация летней новинки от «Прасковьи Молочковой» - мягких сыров.

Покупатели смогут оценить на вкус и приобрести новый продукт от известного бренда. В продуктовой линейке представлены следующие сыры: классический, пряный, острый и с зеленью.

В ближайшие недели вы можете приобрести мягкие сыры в удобной упаковке по сниженной цене - 184 рубля (цена без карты ГМ «Империал» - 202 рубля). Жирность продукта - 40%, вес 0,3 кг.

Мягкие сыры сытны и полезны, используются как самостоятельная закуска и для приготовления холодных и горячих блюд. Без них невозможно представить швейцарское фондю, греческие салат и пирог со шпинатом или французские гротен и жульен. Мягкий сыр можно жарить: он сохраняет форму и используется хозяйками как ингредиент салата из свежих овощей.