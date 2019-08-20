Экономика

Филиал «Псковэнерго» завершил капитальный ремонт подстанции 110 кВ «Пыталово»

Филиал «Россети Северо-Запад» «Псковэнерго» завершил плановый капитальный ремонт оборудования на подстанции 110 кВ «Пыталово». Затраты предприятия на эти цели составили более 3,4 млн руб.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе «Псковэнерго», в ходе комплексного обновления подстанции проведены работы на основном и вспомогательном электротехническом оборудовании. В частности, выполнен капитальный ремонт одного масляного выключателя 110 кВ, девятнадцати выключателей 10 кВ, восьми разъединителей 110 кВ, ячеек 10 кВ (26 штук). На трансформаторном оборудовании проведен текущий ремонт.

Подстанция 110 кВ «Пыталово» обеспечивает электроснабжение населенных пунктов и социально значимой инфраструктуры Пыталовского района Псковской области с 1981 года.

Всего в рамках ремонтной программы 2019 года «Псковэнерго» проводит комплексные и капитальные ремонты 24 подстанций 110-35 кВ. Работы ведутся как собственными силами, так и с привлечением специализированных подрядных организаций. Наибольший объем работ предусмотрен для обновления оборудования подстанций «Пыталово», «Дедовичи» и «ЭТЗ» (Псковский район).