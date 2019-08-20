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Экономика

Россияне стали чаще покупать еду в кредит

22.08.2019 14:34|ПсковКомментариев: 0

В продуктовых магазинах выросла доля покупок, которые оплачиваются картами рассрочки. По итогам первого полугодия 2019 года она составила 14 процентов, хотя еще в прошлом году ее доля была 9,3 процента, пишет издание РБК со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».

В 2018 году в рейтинге товаров, купленных в рассрочку, продукты питания занимали только пятое место, однако теперь они поднялись на второе. Первую строчку в рейтинге занимает бытовая техника и электроника. По итогам первого полугодия их доля составила 28,3 процента. Между тем в прошлом году она была на уровне 20,7 процента.

Люди покупают продукты в рассрочку из-за нехватки денег или соображений финансовой выгоды (некоторые карты предполагают беспроцентный период, повышенный кешбек и скидки), считает старший научный сотрудник Института социального анализа РАНХиГС Дмитрий Логинов.

Между тем инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин отметил, что на рост доли покупок продуктов в рассрочку влияет снижение реальных располагаемых доходов россиян. Он добавил, что еще одной причиной является рост предложения карт рассрочки.

В начале года Росстат сообщил, что реальные доходы россиян падают пятый год подряд. С 2013 года они сократились на 8,3 процента. В 2019 году ведомство перешло на новую методику расчета и заключило, что доходы в первом квартале 2019-го сократились на 2,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Минэкономразвития предполагают, что реальные доходы в 2019 году вырастут на один процент.

Источник: Псковская Лента Новостей
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