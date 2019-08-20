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Экономика

В Великих Луках прошел круглый стол «Барьеры в экспортной деятельности»

22.08.2019 17:47|ПсковКомментариев: 0

21 августа в Великих Луках на базе гостиничного комплекса «Амарис» прошел круглый стол «Барьеры в экспортной деятельности».


На мероприятии собрались эксперты Российского экспортного центра (РЭЦ), Российского союза предпринимателей и промышленников по Псковской области (РСПП), Центра поддержки экспорта АНО «ФГРП ПО», «Сбербанка» и представители великолукских предприятий — «М-Конструктор», ЗАО «ЗЭТО», «Микрон», «Велмаш-С», Великолукский механический завод, «Реостат», Псковский машиностроительный завод и другие. 

Режим открытого диалога позволил представителям предприятий плодотворно пообщаться, разобрать существующие вопросы и выработать траектории достижения намеченных целей. Лейтмотивом встречи стал вопрос развития экспортной деятельности. Кроме того, предприниматели смогли узнать, какие меры господдержки экспортоориентированных предприятий существуют в России, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Российского союза предпринимателей и промышленников по Псковской области.

Стоит отметить, что «круглый стол» объединил как предприятия, которые уже активно занимаются экспортной деятельностью, так и тех, кто только планирует наладить данный процесс. Одним из предприятий, которые успешно осваивают данное направление деятельности, является компания «М-Конструктор» — одно из крупных производств города Великие Луки, на котором изготавливают качественные металлоформы. За короткое время предприятие сумело увеличить число стран экспорта с четырех до семи — это можно назвать серьезным рывком.


«В прошлом году, совместно с Центром поддержки экспорта Псковской области мы подписали дорожную карту, благодаря реализации которой увеличилось число стран, куда мы экспортируем продукцию — добавилась Румыния, Эстония, Бельгия. Наладили работу с Польшей, — рассказал Луки.ру коммерческий директор компании «М-Конструктор», член правления РСПП Артем Багнюк. — На нашем примере мы сможем рассказать о взаимодействии с Центром поддержки экспорта Псковской области и с Российским экспортном центром». По мнению Артема Багнюка, часть итогов обсуждения вопросов круглого стола будут переработаны РЭЦ и лягут в основу нормативно-правовых актов на следующий год. 

Подобный опыт важен для тех великолукских предприятий, которые только планируют экспортную деятельность. «Хотелось бы понять, с чего нужно начать и какими мерами господдержки можно воспользоваться», — сказали представители Великолукского механического завода. 
Предприятие пока что находится исключительно на российском рынке, но опираясь на поддержку РЭЦ, Центра поддержки экспорта Псковской области и РСПП, планирует начать выход на мировой рынок. Вопросы экспорта важны и для ПЭМЗ. Представитель предприятия отметил, что ранее завод не пользовался мерами поддержки, но заинтересован в этом.



«Российский экспортный центр обладает достаточно широким портфелем механизмов поддержки, которые могут окать содействие выходу компаний на зарубежные рынки, — заявил руководитель РЭЦ в Санкт-Петербурге Юрий Докукин. — Мы обсудим эти меры, и то, какую поддержку мы можем оказать в части финансовых и нефинансовых услуг, а также поговорим о том, какое внимание уделяет государство экспортной тематике». 

Заместитель исполнительного директора РСПП по Псковской области Евгения Козупица, в свою очередь, подчеркнула важность приграничного положения Псковской области и большого числа предприятий, экспортирующих продукцию. «На съезде РСПП с предпринимателями было принято решение проводить подобные встречи, информировать предпринимателей и делиться опытом, общаться с РЭЦ», — сказала Евгения Козупица.

Круглый стол выдался насыщенным и продуктивным. Артем Багнюк поприветствовал собравшихся от лица депутата Госдумы, руководителя РСПП по Псковской области Александра Козловского, после чего предприниматели обсудили практические кейсы, возможности площадки Alibaba.com, а также меры поддержки предприятий на региональном и федеральном уровнях.

Теги: #РСПП
Источник: Псковская Лента Новостей
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