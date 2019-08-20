Экономика

Кофе, Пушкин, Tele2: стирая границы общения

Солнечный летний день, аромат капучино, вкуснейшие десерты и мягкие кресла: хочется устроиться поуютнее и позвонить самому близкому и дорогому человеку. Или выйти онлайн и посмотреть, что там новенького в Instagram подружка запостила... Заодно, кстати, надо ей написать, что как только она окажется в солнечной Испании, то сможет заполучить бесплатный интернет за границей на целый день! Директор филиала Tele2 в Псковской области Сергей Мартынов заверил, что это возможно и вовсе не сложно. На пресс-конференции он подвел итоги работы филиала за первые 6 месяцев 2019 года, а также поделился с журналистами и бизнес-партнерами массой мобильных лайфхаков, которые многие сразу же взяли на карандаш, и рассказал о море идей, которые, вероятно, кто-то и рад был бы взять на карандаш, - но идеи эти уже реализованы Tele2 в Псковском регионе.

Мобильный Пушкин - наше все

Пока все участники встречи собирались с мыслями и формулировали глубокие актуальные вопросы, директор филиала Tele2 в Псковской области задал свой: «Как вы думаете, туристы из каких городов чаще всего приезжают в Псков?» Первая же версия попала в точку - из Санкт-Петербурга, а вот дальше было сложнее, версий было много. Впрочем, благодаря статистике, приведенной Tele2, разобрались: на втором месте - жители Великого Новгорода, на третьем - москвичи.

Встречный вопрос: а куда же в пределах России ездят псковичи? Оказывается, география нашего внутреннего туризма очень велика: это и Великий Новгород, и остров Валаам, и Рускеала, и Кижи. А еще мы часто путешествуем в Пушкинские Горы и Санкт-Петербург.

Вы спросите, для чего такая статистика Tele2? Так мобильный оператор анализирует, где надо нарастить мощность покрытия сети, исходя из логики «что лучше для клиентов, - лучше для нас». Кроме того, с ростом туристического потока в регионе напрямую связан рост интернет-трафика. В летний период количество роумеров в сети Tele2 в 3 раза больше, чем в зимний. С мая по июль 2019 года туристы только в Пушкинских Горах скачали 1,4 Тб данных! Если мерять интернет-трафик томами великого поэта, то гости Михайловского и Тригорского за лето скачали полное собрание сочинений больше пяти тысяч раз.

С учетом роста трафика специалисты оператора модернизировали инфраструктуру Tele2 в Псковской области: расширили зону покрытия 4G в областном центре в районе мостов им. 50-летия Октября и Ольгинского, а также в районе ул. Народной. Кроме того, модернизировали наиболее загруженные станции 4G, расширив полосу LTE до 15 МГц. Такие работы позволяют в несколько раз увеличить скорость мобильного интернета во время пиковых нагрузок.

Директор псковского филиала Tele2 Сергей Мартынов: «Наиболее активные пользователи мобильного интернета проживают в молодых быстро развивающихся районах Пскова (в районе улицы Труда и рынка «Нива»), а также в Порхове и Опочке. В 2019 году интернет-трафик в сети 4G вырос в 1,7 раз. Максимальная скорость передачи данных достигает 150 Мбит/с».

В районах области технология 4G была добавлена на действующие базовые станции, где оборудование ранее работало только в сетях 2/3G. Модернизацию провели в 26 населенных пунктах 8-мирайонов области, а также в городах: Великие Луки в районе ул. Гоголя и пр. Щорса, Себежа в районе ул. Шоссейной, Пыталово в районе улицы Пионерской. Ряд технических работ по увеличению скорости мобильного интернета и улучшению качества голосовой связи был осуществлен в Невеле, Новосокольниках, Порхове, Стругах Красных, Красногородске. Сегодня сеть высокоскоростного мобильного интернета развернута на территории, где проживает большая часть населения Псковской области: 4G доступен 78% жителей, 3G – 83%.

С каждым годом растет и доля смартфонов с поддержкой высокоскоростного интернета в абонентской базе Tele2. На сегодняшний день на Северо-Западе доля смартфонов с поддержкой 4G достигла 78%, что влияет и на рост интернет-трафика. Кроме того, вырос размер гаджетов: в июне доля смартфонов с диагональю более 5,5 дюймов составила 38%, в то время как год назад моделей с таким размером насчитывалось всего 16%.

Сергей Мартынов: «Россияне в приложении «ВКонтакте» проводят по 34 минуты в день. Еще больше времени тратят на онлайн-игры. Растет доля пользователей, которые выходят в сеть только с мобильных устройств. Естественно, что растет интернет-трафик в наших сетях. Это прекрасно видно по абонентам Псковской области. В этой связи задача Tele2 - сделать связь в регионе доступной и качественной, стереть границы для общения».

Простые продукты - глобальные цели

Tele2 продолжает формировать простые и прозрачные продуктовые предложения, уникальные для российского телеком-рынка. Осенью прошлого года оператор запустил опцию «SOS-пакет», которая позволяет клиентам пользоваться рядом важных сервисов даже при отрицательном балансе. Этой возможностью ежемесячно пользуется порядка 5 млн человек в месяц во всех уголках России.

Благодаря услуге «Делитесь гигабайтами» клиенты Tele2 первыми смогли передавать пакеты интернет-трафика другим пользователям бесплатно. С июля 2019 года делиться гигабайтами стало возможно по всей стране.

В сезон отпусков Tele2 подготовила предложение для абонентов тарифа «Мой онлайн+». У них не взимается плата за первый день пользования опцией «Безлимитный интернет за границей». Такая возможность доступна клиентам каждый месяц.

Хотите чего-то эксклюзивного? Воспользуйтесь конструктором тарифа от Tele2 и создайте свой собственный продукт, отвечающий вашим индивидуальным запросам и целям.

«Мерой интеллекта является способность меняться», - говорил гениальный Альберт Эйнштейн. Если вы (или ваша компания) не меняетесь, вы не растёте. Если вы не растёте, вы не разумны. Люди процветают, когда меняются и расширяют границы. Судя по итогам первого полугодия 2019 года, Tele2 не собирается останавливаться на достигнутом. В ее планах - дальнейшие изменения. Причем в лучшую сторону и в интересах жителей Пскова и области.