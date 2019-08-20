Более 80 тысяч тонн зерна намолотили в Псковской области

Псковские аграрии продолжают уборку урожая. В настоящее время намолочено около 85 тыс. тонн зерна, что в 4 раза больше показателей за аналогичный период прошлого года, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном комитете по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору.
Урожай убран почти с 20 тыс га.
Лидерами по уборке масличных и зерновых культур являются: Островский (зерновые - 72 ц/га, масличные - 38 ц/га), Пушкиногорский (зерновые - 60 ц/га, масличные - 36 ц/га), Пыталовский (зерновые - 62 ц/га, масличные - 28 ц/га) районы.
Сельхозпредприятия также заготовили около 13 тыс тонн рапса (при средней урожайности 30 ц/га). Кроме того, аграрии выкопали более 3 тыс тонн картофеля, собрали более 90 тонн овощей открытого грунта.