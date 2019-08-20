Экономика

Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с гендиректором «Сибирского гостинца»

Начинается видеотрансляция программы «Эхономика», которая идет в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Гость студии - генеральный директор ПАО «Сибирский гостинец», компании-резидента ОЭЗ «Моглино» Дмитрий Ходас.

Ведущий Алексей Овчинников поговорит с ним о перспективах развития инвестпроекта «Сибирский гостинец», обсудит с ним, с чем связаны большие долги инвестора перед бюджетом (которые даже привели к иску Налоговой службы с требованием признать должника банкротом), если в случае с ОЭЗ «Моглино» декларировались всевозможные налоговые льготы, а также узнает, почему официальный запуск завода так долго откладывался.

Вопросы Дмитрию Ходасу можно задать по телефону прямого эфира 56-73-72.

Трансляция завершена.