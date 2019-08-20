Экономика

Гендиректор «Сибирского гостинца» рассказал о соседстве с «Титан-Полимером»

Гендиректор ПАО «Сибирский гостинц» Дмитрий Ходас рассказал о соседстве фирмы и ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» на территории ОЭЗ «Моглинов» в Псковском районе. В эфире «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) он заверил, что такой сосед не представляет для «Сибирского гостинца» никаких рисков.

«Я бы хотел отметить, у нас многие имеют определенное мнение, но при этом не разбираются в вопросе. Иногда это скатывается в дешевый популизм. Есть действующее законодательство в отношении безопасных зон и экологических нормативов. И если «Титан-Полимер» будет все делать по закону и выполнит обязательства перед регионом - никаких рисков быть не может. И на аналогичных предприятиях санитарные зоны не выходят дальше забора, - отметил Дмитрий Ходас. - И прежде чем что-то говорить с таким размахом, пусть проект хотя бы реализуют, а потом уже можно приступить к контролю. А если же это просто слова - то это всего лишь подогреваемая извне попытка поднять общественность».

Кроме того, гендиректор фирмы упомянул и о случае из личной жизни, с помощью которого удалось столкнуться с необоснованным негативом псковичей к «Титан-Полимеру».

«Захожу как-то в подъезд. Там вижу листок с предложением расписаться против «Титан-Полимера». Мол, кто-то мусор выбросить пойдет - поставит галочку. Если выражать свою гражданскую позицию - то это надо делать иначе, - добавил Дмитрий Ходас. - Лично я не склонен оценивать риски до того, как предприятие построят».