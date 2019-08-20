Экономика

Гендиректор «Сибирского гостинца» об иске к «Моглино»: Никакого конфликта нет

Между публичным акционерным обществом (ПАО) «Сибирский гостинец» и особой экономической зоной (ОЭЗ) «Моглино» в Псковском районе, на территории которой расположен завод компании, нет конфронтации, несмотря на иск по вопросу отсутствия водоотведения, направленный в Арбитражный суд от ПАО к ОЭЗ. Об этом в эфире «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщил гендиректор «Сибирского гостинца» Дмитрий Ходас сообщил.

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«Иск к "Моглино" - это наша попытка в правовом поле решить некоторые образовавшиеся правовые разногласия сторон. Во время ввода в эксплуатацию мы обратились в управляющую компанию "Моглино", чтобы заключить договор на отведение бытовой канализации. И возникла, на мой взгляд, не очень корректная ситуация: резидент должен был побегать между "Моглино" и "Горводоканалом". Господин Бедских (бывший и.о. гендиректора "Моглино" Олег Бедских, - ред.) сказал нам идти в "Горводоканал", где в свою очередь сказали, что ничего делать не будут и направили обратно, к Бедских», - напомнил Дмитрий Ходас.

Кроме того, гендиректор «Сибирского гостинца» объяснил, почему между его компанией и «Моглино» нет конфронтации.

«Если говорить о рисках для бизнеса, о бизнесе в целом, то суд - это просто конструктивный способ решения вопроса. Мы не можем выступать аналитиком каких-то законотворческих инициатив, законодательных актов. Это не наша работа, и мы в этом не заинтересованы. И если вопрос не имеет никакого решения волевого в "Моглино", тогда давайте решим путем выяснения в суде. И никакого конфликта нет. Это ни в коей мере не конфронтация, а некая степень нынешнего, российского конструктива: если ответа никто не знает, а вопрос нужно решить - пусть разбирается суд, - добавил Дмитрий Ходас. - Наверное, можно сказать, что большая конструктивная работа в "Моглино" начинается только сейчас. И необходимо понимать, что "строить" и "управлять" - это разные вопросы».

Помимо этого, гендиректор «Сибирского гостинца» подчеркнул, что не возьмется прогнозировать решение суда, но любой вердикт сыграет в пользу резидента: «Речь о незначительных объемах отходов, но их надо куда-то девать».

«На данный момент я могу сказать, что, с точки зрения объема инвестиций, мы выполняем свои обязательства перед "Моглино", минэкономразвития. А "Моглино", в свою очередь, тоже делает все, что необходимо, если не считать некоторого разногласия по вопросу канализации. В целом мы довольны», - заключил Дмитрий Ходос.