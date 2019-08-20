Экономика

Инвесторы раскрыли сроки выпуска Telegram собственной криптовалюты

Команда мессенджера Telegram сообщила инвесторам о намерении выпустить первую партию собственной криптовалюты Gram в течение двух месяцев, до 31 октября. Как сообщает «Деловой Петербург», об этом пишет The New York Times со ссылкой на трех инвесторов, которые недавно общались с Telegram. Издание отмечает, что они согласились на комментарий на условиях анонимности, поскольку подписали соглашение о неразглашении. Telegram, таким образом, подтвердил ранее установленные сроки.

Telegram снова пообещал инвесторам выпустить Gram до 31 октября 2019 года, в противном случае он будет обязан вернуть инвесторам деньги. В итоге Telegram рассчитывает выпустить свою криптовалюту даже раньше этого срока, обращает внимание издание. Источники газеты обращают внимание на то, что операторы мессенджера, в отличие от Facebook, публично анонсировавшего запуск криптовалюты Libra, действуют скрытно.

Инвесторы рассказали, что Telegram планирует сделать транзакции с использованием Gram доступными от 200 млн до 300 млн пользователей приложения мессенджера. Telegram также заявил инвесторам, что рассчитывает сделать Gram новой онлайн-валютой и способом отправки денег в любую точку мира. В презентационных документах говорится, что Gram структурно будет функционировать так же децентрализованно, как биткоин, и легче избегать мер государственного надзора. Управление Gram предполагается осуществлять с помощью «децентрализованной сети компьютеров, которые не дадут Telegram контроля над обращением Gram».

О планах запустить блокчейн-платформу TON (Telegram Open Network) с криптовалютой Gram стало известно в конце 2017 года. Весной 2018 года команде проекта удалось собрать $1,7 млрд на закрытом ICO (первичное размещение монет криптовалюты). Летом того же года Дуров представил Telegram Passport - систему идентификации пользователей для обеспечения безопасности денежных переводов и криптовалютных операций

В мае 2019 года разработчики Telegram сообщили инвесторам о ходе тестирования блокчейн-платформы TON, к которой в апреле получило доступ ограниченное число партнеров. Команда Telegram также выложила в открытый доступ набор для разработки смарт-контрактов, на которых будет работать блокчейн-платформа, а также документацию по языку Fift для смарт-контрактов, написанному Николаем Дуровым. Как ожидается, в рабочем режиме платформу готовятся запустить в III квартале 2019 года. При этом, если платформа не запустится до 31 октября, Дурову и его команде придется вернуть инвесторам $1,7 млрд.