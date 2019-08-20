Экономика

Более 3,5 тысяч стеклянных изоляторов будет смонтировано на высоковольтных ЛЭП «Псковэнерго» в 2019 году

В ходе проведения плановых и текущих ремонтных работы на линиях электропередачи 110 кВ филиал «Россети Северо-Запад» «Псковэнерго» устанавливает стеклянные изоляторы взамен полимерных. В 2019 году планируется смонтировать более 3,5 тысяч изоляторов типа ПС-70, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе предприятия.

По данным Службы эксплуатации и ремонта подстанций и линий «Псковэнерго», комплексная программа по замене полимерной изоляции на стеклянную на высоковольтных ЛЭП действует в филиале уже несколько лет и рассчитана до 2022 года. Программа нацелена на сокращение аварийности в сети 110 кв.

Затраты предприятия на приобретение современных стеклянных изоляторов в 2019 году превышают 1,5 млн руб. Работы ведутся на пяти высоковольтных линиях в Бежаницком, Локнянском, Островском, Невельском районах силами персонала предприятия.

Полимерные изоляторы массово устанавливались на ЛЭП с конца 1990-х годов. Но практика показала, что стеклянные аналоги надежнее и удобнее в эксплуатации. Современные изоляторы из закаленного стекла практически не имеют скрытых дефектов. Появление трещины можно визуально определить с земли, без верхового осмотра или использования дополнительного оборудования. Поврежденный изолятор можно быстро обнаружить на любом участке ЛЭП без трудоемких замеров, а значит, можно не только сократить время ликвидации технологического нарушения на линии, но и предотвратить инцидент, связанный с внутренним дефектом изолятора.

Ремонтные работы на линиях электропередачи проводятся в рамках подготовки электросетевого комплекса Псковской области к прохождению осенне-зимнего периода в соответствии с намеченными графиками и завершатся до конца сентября.