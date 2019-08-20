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Экономика

Отделение ПФР по Псковской области: С 2020 года изменится круг получателей ежемесячной выплаты из материнского капитала

28.08.2019 12:43|ПсковКомментариев: 0

С 1 января 2020 года вступает в силу федеральный закон, изменяющий круг получателей ежемесячной выплаты из материнского капитала. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении ПФР. 

Согласно положениям закона право на получение выплаты будут иметь семьи, в которых среднедушевой доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума (ПМ) трудоспособного населения в регионе (сейчас требования к доходу – не более 1,5-кратной величины ПМ трудоспособного населения, установленной в субъекте за 2 квартал 2018 года, предшествовавшего году подачи заявления).

Помимо этого, ежемесячная выплата из средств материнского капитала будет осуществляться до достижения ребенком трех лет (сейчас до полутора лет). Таким образом, новый закон позволит большему количеству семей обратиться за установлением ежемесячной выплаты из материнского капитала.

Напомним, ежемесячная выплата полагается тем семьям, в которых второй ребенок родился после 1 января 2018 года. Размер выплаты для семей нашего региона, которые обратятся за ней в 2019 году, составляет 10635 рублей. Доход на одного члена семьи при этом не должен превышать 17430 рублей (1,5 ПМ трудоспособного населения в регионе за 2 квартал 2018 года).

За назначением ежемесячной выплаты можно обращаться в клиентские службы ПФР или через Личный кабинет гражданина. При обращении через клиентскую службу можно оформить сразу два заявления: на получение сертификата и установление выплаты. Если обратиться за выплатой в первые шесть месяцев с момента рождения малыша, то она будет установлена с даты рождения ребенка; если обратиться позднее, то выплата будет назначена с даты подачи заявления.

На сегодняшний день выплату получают 685 псковских семей.

Теги: #пфр
Источник: Псковская Лента Новостей
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