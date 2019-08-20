Экономика

Гендиректор завода «Титан-Полимер»: Россия обладает всеми возможностями, чтобы догнать развитые страны по производству полимеров

Российская Федерация обладает всеми возможностями, чтобы нарастить производство полимеров и догнать в этом направлении развитые страны. Таким мнением в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm) поделился генеральный директор ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» Герман Петрушко.

Он напомнил, что в Германии на душу населения производится 7 кг полиэтилентерефталата (ПЭТ) на человека, в США - 15 кг, в Китае - 22 кг. В России же лишь - 1,5 кг на душу населения. «Мы отстаем по производству ПЭТ от всего мира. Поэтому перед государством стоит стратегическая задача - освоить это направление и производить больше ПЭТ на территории страны», - добавил гость студии.

Герман Петрушко подчеркнул, что в России существуют большие давние традиции по выпуску полиамидов, полиэтилена, полипропилена, и он не может вспомнить, когда там случались аварии. «Потому что там используются только самые совершенные технологии. Ведь наука постоянно развивается. Это автоматизация процессов, ранняя стадия обнаружения критических температур и так далее», - пояснил он.