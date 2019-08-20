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Экономика

Герман Петрушко: Невозможно представить жизнь современного человека без развития полимерной промышленности

29.08.2019 13:19|ПсковКомментариев: 0

Представить жизнь современного человека без развития науки и полимерной промышленности уже просто невозможно. Такое мнение в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm) озвучил генеральный директор ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» Герман Петрушко.

«Человечество уже более ста лет живет с полимерами. Есть природные полимеры - янтарь, природная целлюлоза, полисахариды. А таким синтетическим материалам, как нейлон, капрон или полиэтилентерефталат - уже не один десяток лет. Мы носим ткани, созданные из нитей, полученных из полиэтилентерефталата. Носим на голое тело и не возникает никаких аллергических реакций», - поделился он.

Герман Петрушко обратил внимание, что чисто природные материалы не всегда могут конкурировать по товарным свойствам, носкости с полимамидным или ПЭТовским волокном. «Например, хлопок. Вы его один раз постирали - и он уже сел. Поэтому ткачи добавляют в него синтетические волокна», - добавил он.

Генеральный директор ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» подчеркнул, что не везде можно в принципе применять только натуральные волокна. Так, исключительно полиамидные или полиакриловые нити, по его словам, годятся для создания, например, спецодежды для пожарных.

Теги: #эхо москвы в пскове #гайд-парк #Титан-Полимер
Источник: Псковская Лента Новостей
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