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Экономика

Европейские страны не отказываются полностью от полимеров - Герман Петрушко

29.08.2019 13:35|ПсковКомментариев: 2

Европа отказывается от полиэтилена высокого и низкого давления. Но это вовсе не говорит, что европейские страны полностью отказываются от полимеров. Такое заявление в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm) сделал генеральный директор ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» Герман Петрушко.

«В Европе отказываются от полиэтиленовых пакетов, потому что их сложно утилизировать. Их сложно собрать, их часто разносит ветром. Поэтому, по возможности, где это действительно необходимо, там пытаются переходить на биоразлагаемую упаковку», - рассказал он.  

Герман Петрушко отметил, что и в пластиковую упаковку можно добавлять бактерии, которые помогают ее ускоренно разложить.

Также он обратил внимание на распространенное заблуждение, что ПЭТ - это только пластиковая упаковка. Гость студии напомнил, что полиэтилентерефталат используется еще и для создания текстильных волокон, в том числе и для производства медицинских нитей.

Ранее Герман Петрушко сообщал, что «Псковский завод «Титан-Полимер» будет ориентирован на производство именно текстильного ПЭТ.

Теги: #эхо москвы в пскове #гайд-парк #Титан-Полимер
Источник: Псковская Лента Новостей
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