Европейские страны не отказываются полностью от полимеров - Герман Петрушко

Европа отказывается от полиэтилена высокого и низкого давления. Но это вовсе не говорит, что европейские страны полностью отказываются от полимеров. Такое заявление в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm) сделал генеральный директор ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» Герман Петрушко.
Герман Петрушко отметил, что и в пластиковую упаковку можно добавлять бактерии, которые помогают ее ускоренно разложить.
Также он обратил внимание на распространенное заблуждение, что ПЭТ - это только пластиковая упаковка. Гость студии напомнил, что полиэтилентерефталат используется еще и для создания текстильных волокон, в том числе и для производства медицинских нитей.
Ранее Герман Петрушко сообщал, что «Псковский завод «Титан-Полимер» будет ориентирован на производство именно текстильного ПЭТ.