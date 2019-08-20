Экономика

Герман Петрушко: Вторичная переработка полимеров может стать успешным направлением для бизнеса в России

В России набирает обороты тема вторичной переработки полимеров. Кроме того, это направление может стать успешным направлением бизнеса в нашей стране. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm) сообщил генеральный директор ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» Герман Петрушко.

«Мир уже давно перерабатывает производимые полимеры. Технологий по их переработке существует множество. Основная – это сбор полимера, его сортировка, отмывка, очистка, дробление и снова превращение в гранулы. Полученное сырье отправляется для литья различной бытовой продукции. Пластик по определенной технологии, в частности, ПЭТ благодаря рециклингу можно превратить в первичные формы. И для нашей страны эта технология тоже не секрет. И я уверен, этот бизнес в России будет расти. В скором времени мы станем свидетелями того, что весь пластик будет уходить в переработку», - поделился он.

Также Герман Петрушко упомянул, что пластиковые бутылки известных производителей делаются на 20-30% с использованием рециклинга, да и футбольную форму некоторых известных команд делают полностью из переработанного пластика.

«В России тема переработки полимеров еще только набирает обороты. Вопрос стоит в собираемости мусора, а точнее в его сортировке. Но, благодаря реформе по обращению с твердыми коммунальным отходами, мы обязательно будем двигаться в этом направлении», - заключил гость студии.