Экономика

Банки сократили выдачу займов в нескольких регионах России

Банки в июле сократили объем выдачи потребительских займов в нескольких финансово неблагополучных регионах.

При этом организации нарастили кредитование в субъектах с высоким уровнем доходов населения. Об этом говорится в статистике Национального бюро кредитных историй (НБКИ), которую проанализировали «Известия».

В НБКИ пояснили, что самое серьезное снижение произошло в регионах с большим показателем дефолтных (более 90 дней) просрочек выплат гражданами - в Калмыкии, Костромской и Вологодской областях, а также в Алтайском крае.

«Такая динамика связана с эффективностью мер ЦБ по «охлаждению» рынка розничного кредитования. Банки более избирательно подходят к подбору заемщиков, выдавая деньги наиболее надежным и отказывая высокорисковым», — пояснил гендиректор НБКИ Александр Викулин.

В то же время отмечается, что больше всего новых займов в июле взяли в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Татарстане.

С 1 октября 2019 года вступают в силу новые требования регулятора для кредитных организаций по расчету надбавок к коэффициентам риска, что только усугубит положение неблагополучных регионов.

В пресс-службе ЦБ «Известиям» сообщили, что вводимые меры способствуют увеличению запаса капитала банков, что стимулирует их привлекать средства с рынка, реинвестировать прибыль. Таким образом, это будет влиять на повышение финансовой устойчивости кредитных организаций.

Эксперты считают, что после введения показателя долговой нагрузки (ПДН) кредитование жителей указанных субъектов сократится еще сильнее.