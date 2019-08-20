Экономика

Банк «Открытие» предлагает повышенную ставку по счету «Моя копилка» держателям Opencard

Банк «Открытие» объявил о проведении специальной акции для держателей Opencard. Всем клиентам, активировавшим полученную в банке карту в период с 01.08.2019 по 30.09.2019 включительно, банк предлагает повышенную ставку по счету «Моя копилка» - 7% годовых.

Специальная ставка будет действовать на остаток от 10 000 рублей в период с 01.09.2019 по 31.10 2019. Предложение распространяется на счета, открытые в сентябре в любом офисе банка «Открытие» на территории всей страны.

Накопительный счет «Моя копилка» - один из наиболее популярных продуктов банка «Открытие». Его главным преимуществом является возможность свободно управлять своими средствами (пополнение и снятие без ограничений), при этом процент на остаток по данному продукту выше, чем по классическим вкладам с аналогичными условиями.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.