Весь сентябрь в магазинах «Деревня Соловьи» снижены цены на свиной окорок и карбонад

Со 2 по 29 сентября во всех магазинах сети «Деревня Соловьи» будут снижены цены на деликатесы - свиной карбонад и окорок.
В частности, карбонад б/к будет стоит 323 руб./кг. Стоимость окорока б/к составит 275 руб./кг.
«Деревня Соловьи»: вкусно, качественно, экономно!
Адреса магазинов: http://pskovagro.ru/shops/
ул. Народная, у д. 57 (напротив магазина «Магнит»)
ул. Р. Люксембург, д. 11
ул. Коммунальная, рынок Нива
ул. Воровского, Центральный рынок
ул. Я. Фабрициуса, д. 5А (Шайба)
ул. Ижорского батальона, д. 5
Псковский район, д. Соловьи (магазин на территории предприятия)
Псковский район, Неёлово, ул. Юбилейная, д. 5а
Дно, ул. Космонавтов, д. 20а (на территории центрального рынка)
Великие Луки, ул. Дьяконова, д. 13
Великие Луки, ул. Первомайская, д. 9