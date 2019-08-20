Экономика

Доля краткосрочных вкладов россиян за год упала в полтора раза

Доля краткосрочных банковских вкладов россиян за год снизилась в полтора раза — с 50% до 30%. Об этом говорится в обзоре Центробанка, с которым ознакомились «Известия».

Регулятор объясняет эту тенденцию растущей доходностью долгосрочных сбережений. В среднем в банках из топ-10 на шесть месяцев деньги можно разместить под 5,3%, а на срок более года — под 6,3%.

Крупнейшие российские банки подтвердили тенденцию к удлинению срочности вкладов. В частности, в МКБ и Райффайзенбанке только около 30% сбережений размещены на короткий срок, в Банке «Санкт-Петербург» — 6%, а в Связь-банке — всего 1%.

Крупнейшие финансовые организациях связывают увеличение популярности долгосрочных депозитов со снижением инфляции и растущим доверием к банковскому сектору.