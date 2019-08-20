Банк «Открытие»: Как получить налоговый вычет при покупке квартиры в ипотеку

Максимальная сумма, подлежащая возврату в рамках налогового вычета, может составить 650 тыс. руб. О том, с какими документами и куда надо обращаться, чтобы его получить, рассказывает Татьяна Хоботова, территориальный менеджер по работе с партнерами по ипотеке Северо-Западного филиала банка «Открытие».
Для того чтобы начать процесс получения налогового вычета по ипотеке необходимо:
Список документов для оформления вычета:
Если приобретение квартиры производилось с помощью ипотеки (или жилищного кредита) и производится возврат денег по уплаченным процентам, то дополнительно представляются:
В случае покупки имущества супругами в совместную собственность дополнительно предоставляются:
В случае самостоятельного строительства: расходные документы (чеки, квитанции) на строительные материалы. В ИФНС подаются копии расходных документов;
В случае получения налогового вычета по отделке/ремонту: договор на ремонт/отделку и расходные документы, связанные с договором (чеки, квитанции и расписки). В ИФНС подаются копии документов.
Процесс получения имущественного вычета
Существует два способа получить налоговый вычет :
- через работодателя, когда налоговый вычет не возвращается напрямую, а просто с заработной платы не удерживается подоходный налог 13% (НДФЛ);
- через налоговую инспекцию, когда налоговый вычет возвращается сразу за целый год (или несколько лет) налоговой инспекцией.
Следует отметить, что во избежание задержек и отказов обращаться в налоговую службу следует с максимально полным пакетом документов. Инспекция не будет оформлять получение вычета, если имеется задолженности по уплате налогов, необходимо погасить ее , предоставить квитанции об уплате и только после этого работа возобновится. Можно подать декларацию на получения налогового вычета по процентам сразу за несколько лет.
Воспользоваться правом на получение налогового вычета по процентам могут граждане РФ и иностранцы, официально трудоустроенные и уплачивающие подоходный налог в установленном законом размере 13%.
Возврат процентов по ипотечному кредиту и части стоимости купленной недвижимости – отличный способ немного снизить бремя платежей. Статистика показывает, что далеко не все россияне и не в полном объеме пользуются такой льготой. Главной причиной, конечно, является незнание механизма возврата. Но стоит один раз потратить время на его изучение, и полученные на расчетный счет деньги от государства станут приятным бонусом за все старания.