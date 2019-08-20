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Экономика

Банк «Открытие»: Как получить налоговый вычет при покупке квартиры в ипотеку

04.09.2019 10:00|ПсковКомментариев: 0

Максимальная сумма, подлежащая возврату в рамках налогового вычета, может составить 650 тыс. руб. О том, с какими документами и куда надо обращаться, чтобы его получить, рассказывает Татьяна Хоботова, территориальный менеджер по работе с партнерами по ипотеке Северо-Западного филиала банка «Открытие».

Для того чтобы начать процесс получения налогового вычета по ипотеке необходимо:

  • собрать необходимые документы;
  • передать их в налоговую инспекцию по месту регистрации вместе с заявлением. В заявлении указать способ получение вычета: на личный счет или через работодателя;
  • дождаться окончания проверки ФНС;
  • написать второе заявление на получение средств с указанием реквизитов, если выбран метод работы напрямую с инспекцией. В случае получения вычета через работодателя следует получить в инспекции справку, которую необходимо передать в бухгалтерию предприятия.

Список документов для оформления вычета:

  • Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ . В ИФНС подается оригинал декларации.
  • Паспорт или документ его заменяющий. В ИФНС подаются  копии первых страниц паспорта (основная информация + страницы с пропиской). Копия паспорта не входит в обязательные документы по закону, но во многих налоговых инспекциях требуют ее приложить.
  • Справка о доходах по форме 2-НДФЛ. В ИФНС подается оригинал справки 2-НДФЛ. Если за год  работали в нескольких местах, то потребуются справки от всех работодателей.
  • Заявление на возврат налога с реквизитами счета, на который налоговая инспекция перечислит  деньги. В ИФНС подается оригинал заявления. 
  • Договор купли-продажи или договор долевого участия. В ИФНС подается  копия договора.
  • Платежные документы, подтверждающие факт оплаты жилья (обычно это платежные поручения, квитанции об оплате или расписки). В ИФНС подаются  копии платежных документов.
  • Выписка из ЕГРН (свидетельство о государственной регистрации права собственности). В ИФНС подается  копия выписки (свидетельства о регистрации).
  • Акт приема-передачи жилья ( при необходимости). В ИФНС подается  копия акта.

Если приобретение квартиры производилось с помощью ипотеки (или жилищного кредита) и производится возврат денег по уплаченным процентам, то дополнительно представляются:

  • Кредитный договор с банком. В ИФНС подается  копия договора.
  • Справка об удержанных процентах за год (получить в банке, который выдал  кредит). В ИФНС подается оригинал справки. Некоторые налоговые инспекции могут также запросить копии платежных документов, подтверждающих факт оплаты кредита (квитанции, чеки, платежные поручения, выписки и т.п.).

В случае покупки имущества супругами в совместную собственность дополнительно предоставляются:

  • Заявление об определении долей. В ИФНС подается оригинал заявления;
  • Копия свидетельства о заключении брака.

В случае самостоятельного строительства: расходные документы (чеки, квитанции) на строительные материалы. В ИФНС подаются  копии расходных документов;

В случае получения налогового вычета по отделке/ремонту: договор на ремонт/отделку и расходные документы, связанные с договором (чеки, квитанции и расписки). В ИФНС подаются  копии документов.

Процесс получения имущественного вычета

Существует два способа получить налоговый вычет :

-  через работодателя, когда налоговый вычет не возвращается  напрямую, а просто с  заработной платы не удерживается подоходный налог 13% (НДФЛ);

-  через налоговую инспекцию, когда налоговый вычет возвращается  сразу за целый год (или несколько лет) налоговой инспекцией.

Следует отметить, что во избежание задержек и отказов обращаться в налоговую службу следует с максимально полным пакетом документов. Инспекция не будет оформлять получение вычета, если  имеется задолженности по уплате налогов, необходимо погасить ее , предоставить квитанции об уплате и  только после этого работа возобновится.  Можно подать декларацию на получения налогового вычета по процентам сразу за несколько лет.

Воспользоваться правом на получение налогового вычета по процентам могут граждане РФ и иностранцы, официально трудоустроенные и уплачивающие подоходный налог в установленном законом размере 13%.

Возврат процентов по ипотечному кредиту и части стоимости купленной недвижимости – отличный способ немного снизить бремя платежей. Статистика показывает, что далеко не все россияне и не в полном объеме пользуются такой льготой. Главной причиной, конечно, является незнание механизма возврата. Но стоит один раз потратить время на его изучение, и полученные на расчетный счет деньги от государства станут приятным бонусом за все старания.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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