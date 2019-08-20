Экономика

«Эхономика» c директором завода «Псковский гончар». ВИДЕО

Сегодня в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) прошел новый выпуск программы «Эхономика». Гость студии - директор завода «Псковский гончар» Александр Моисеев.

«Псковский гончар», пожалуй, знает каждый местный житель. Здесь уже многие годы выпускают художественную керамику: горшочки, миски, пельменницы, чайные и кофейные наборы, кувшины, панно, вазы, кубки, декоративные блюда, подсвечники и разнообразную сувенирную продукцию.

Производственный кооператив «Псковский гончар» сумел пережить и перестройку, и лихие 90-е, но, похоже, кризис 2008-2009 годов все-таки подкосил предприятие. Последние лет десять на заводе практически сводят концы с концами и постоянно опасаются худшего – остановки производства. На фоне падения покупательского спроса, пертурбаций в экономике и вездесущего дешевого Китая не помогают ни субсидии, ни льготы.

Почему единственное в регионе предприятие народных промыслов оказалось в такой ситуации, и что его может спасти? Об этом ведущий Алексей Овчинников поговорил с директором завода Александром Моисеевым.