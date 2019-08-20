Весь сентябрь в «Империале» будут действовать скидки на молочные продукты от «Прасковьи Молочковой»

До конца сентября в гипермаркете «Империал» будут действовать скидки на молочную продукцию торговой марки «Прасковья Молочкова» (Псковский городской молочный завод).
Приобрести 5%-ный творог (упаковка пакет 0,2 кг) можно всего за 55 рублей (обычная стоимость - 71 рубль).
Стоимость молока жирностью 3,2% (упаковка - ПЭТ-бутылка 0,9 кг) составляет 59 рублей (обычная цена - 70 рублей).
Новинка сезона - соленые творожные пасты - можно купить всего за 64 рубля (обычная стоимость 83 рубля. Упаковка стакан 0,32 кг, жирность 4%).
Экономить вкусно с «Прасковьей Молочковой»!