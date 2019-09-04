Банк «Открытие» вошел в десятку лучших цифровых банков страны

Банк «Открытие» занял восьмую строчку в рейтинге лучших интернет-банков для ежедневных задач (Daily Banking), согласно исследованию Internet Banking Rank 2019 компании Markswebb. Банк существенно улучшил свои показатели в рейтинге по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поднявшись на 10 позиций вверх, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка.
Internet Banking Rank 2019 представляет собой сравнительный анализ интернет-банков для частных лиц с точки зрения функциональности и удобства для пользователя. Наиболее эффективными, согласно рейтингу Daily Banking, считаются интернет-банки, в которых клиенты могут наиболее полно и удобно управлять средствами на дебетовой карте и получать информацию о продукте. В рейтинге Digital Office оценивалась полнота реализации в интернет-банке клиентских задач, требующих обращения в офис банка или телефонный контакт-центр.
Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking.
В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»).