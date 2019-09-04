Экономика

Банк «Открытие» вошел в десятку лучших цифровых банков страны

Банк «Открытие» занял восьмую строчку в рейтинге лучших интернет-банков для ежедневных задач (Daily Banking), согласно исследованию Internet Banking Rank 2019 компании Markswebb. Банк существенно улучшил свои показатели в рейтинге по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поднявшись на 10 позиций вверх, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка.

Кроме того, «Открытие» вошло в ТОП-20 лучших банков в сегменте Digital Office, расположившись на 16-й строчке соответствующего рейтинга.

Internet Banking Rank 2019 представляет собой сравнительный анализ интернет-банков для частных лиц с точки зрения функциональности и удобства для пользователя. Наиболее эффективными, согласно рейтингу Daily Banking, считаются интернет-банки, в которых клиенты могут наиболее полно и удобно управлять средствами на дебетовой карте и получать информацию о продукте. В рейтинге Digital Office оценивалась полнота реализации в интернет-банке клиентских задач, требующих обращения в офис банка или телефонный контакт-центр.

«За последний год мы проделали большую работу, чтобы обеспечить качественно иной клиентский опыт пользователям нашего интернет-банка, - говорит Александр Пятигорский, директор департамента Digital банка «Открытие». - Мы исследовали ежедневные потребности клиентов, а также их опыт в использовании каналов ДБО, что позволило нам значительно улучшить интерфейс и добавить новый функционал в интернет-банк. В планах «Открытия» - запуск новых опций, а также дальнейшая персонализация сервиса, что позволит сделать взаимодействие клиента с банком максимально удобным и полезным».

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking.

В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»).

Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.