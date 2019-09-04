Экономика

Акция на топленое молоко «Прасковья Молочкова» стартовала в псковских «Магнитах»

Во всех магазинах федеральной сети «Магнит», расположенных в Пскове и Псковской области, стартовала акция на топленое молоко «Прасковья Молочкова» жирностью 1,2%.

До 11 сентября полезный вкусный продукт можно приобрести всего за 41,90 рублей (акция действует на молоко в Tetra Rex - упаковке на основе картона).

Добавим, что топленое молоко обладает удивительными свойствами и дарит неимоверную пользу. Этот уникальный молочный продукт содержит более 100 полезных компонентов: жиры, углеводы, белки, аминокислоты и различные витамины.

Выпивая 1 стакан топленого молока в день, вы повышаете иммунитет, нормализуете обмен веществ и укрепляете кости.

Экономить вкусно с «Прасковьей Молочковой»!