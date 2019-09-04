Экономика

Банк «Открытие» и Республика Саха договорились развивать сотрудничество

На полях V Восточного экономического форума банк «Открытие» и администрация Республики Саха(Якутия) заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали президент-председатель правления банк «Открытие» Михаил Задорнов и губернатор Республики Саха(Якутия) Айсен Николаев.

Банк «Открытие» уже активно развивает сотрудничество с Якутией, в частности выиграл конкурс на кредитование бюджета Якутска на 300 млн рублей. В октябре 2019 года планируется открытие регионального операционного офиса банка в столице республики.

Банк готов участвовать в размещении облигационных займов и финансировать местные государственные унитарные предприятия и предприятия с госучастием, а также участвовать в местных проектах поддержки женщин-предпринимателей и начинающих предпринимателей.

Одно из направлений сотрудничества – участие банка в финансировании проектов в рамках программы социально-экономического развития региона. Речь идет о строительстве жилой недвижимости, второй очереди Республиканского кардиологического диспансера в Якутске, 27 школ. Банк уже реализует в Якутии проект строительства 12 объектов образования на условиях государственно-частного партнерства.

В рамках соглашения банк «Открытие» предоставит специальные условия по своим финансовым продуктам для бюджетников на предприятиях- зарплатных клиентах и будет участвовать в благотворительных и социальных проектах на территории Якутии.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.