Экономика

ВТБ и «РусГидро» подписали соглашение о намерениях по улучшению условий форвардного контракта

В рамках V Восточного экономического форума президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин и председатель правления-генеральный директор ПАО «РусГидро» Николай Шульгинов подписали соглашение о намерениях по вопросу улучшения условий форвардного контракта, заключенного в марте 2017 года.

«РусГидро» и Банк ВТБ договорились о дальнейших шагах по улучшению условий контракта. Среди них – снижение форвардной ставки и продление периода действия контракта. Среди планируемых мероприятий также совместная работа по повышению стоимости акций ПАО «РусГидро».

Президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин сказал, что мы планомерно развиваем наше сотрудничество с холдингом «РусГидро», предоставляя весь спектр банковских и финансовых услуг и продуктов. Благодаря форвардному контракту на 55 миллиардов рублей, заключенному между ВТБ и «РусГидро», уже реализуется стратегический план по развитию дальневосточных территорий. Эта сделка позволила привлечь значительные инвестиции в строительство и модернизацию инфраструктуры энергетических объектов на востоке нашей страны.

Глава «РусГидро» Николай Шульгинов отметил: «Сделка по рефинансированию задолженности дальневосточных активов – крупнейший проект «РусГидро» в стратегическом партнерстве с Банком ВТБ. Мы смогли договориться с Банком ВТБ об улучшении условий по форвардной ставке и подписании дополнительного соглашения к действующему контракту. При этом, мы видим потенциал улучшения экономического результата для всех участников сделки».

Форвардный контракт был заключен между «РусГидро» и Банком ВТБ в рамках привлечения средств для рефинансирования ссудной задолженности предприятий Холдинга РАО ЭС Востока. В результате сделки существенно снизилась долговая нагрузка Группы «РусГидро», что обеспечило повышение финансовой устойчивости ее дальневосточных энергокомпаний, а также создало условия для совершенствования дивидендной политики Группы «РусГидро».

РусГидро – крупнейшая российская энергетическая компания, объединяющая более 400 объектов генерации в Российской Федерации и за рубежом. РусГидро – первая в стране и входит в топ-5 гидроэнергетических компаний мира, лидер по производству энергии на базе возобновляемых источников в России. Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, включая Богучанскую ГЭС, составляет 39,4 ГВт.

РусГидро обеспечивает три четверти выработки электроэнергии Дальнего Востока, являясь основным источником энергоснабжения в ДФО. Компания осуществляет передачу электрической и тепловой энергии (РусГидро принадлежит более 104 тыс. км электрических и 4 тыс. км тепловых сетей), а также ее сбыт конечным потребителям. Активы компании в регионе включают 339 объектов генерации и 225 котельных. Их электрическая мощность более 14 ГВт, тепловая – 18,9 тыс. Гкал/ч.