Экономика

Псковский «Горводоканал» будет перечислять часть прибыли в городской бюджет

Муниципальному предприятию города Пскова «Горводоканал» разрешено перечислять часть прибыли в городской бюджет. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое решение принято на сессии гордумы 5 сентября. Как пояснила начальник финансового управления администрации Пскова Тамара Винт, речь идет о перечислении, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, полученной по итогам работы за 2018 год и 1 квартал 2019 года.

Раньше предприятие направляло часть прибыли на погашение обязательств по Соглашению о муниципальной поддержке между городом Псков, «Горводоканалом» и Европейским банком реконструкции и развития. Так как водоканал досрочно погасил задолженность перед ЕБРР, теперь он будет перечислять часть прибыли в городской бюджет.

Напомним, администрацией города Пскова в январе 2011 года в рамках кредитного соглашения между МП города Пскова «Горводоканал» и ЕБРР подписано Соглашение о муниципальной поддержке. В разделе 3.01 статьи III «Поддержка проекта» данного соглашения прописано, что администрация города обязуется обеспечить, чтобы прибыль «Горводоканала» в каком-либо финансовом году не подлежала распределению и предназначалась исключительно для исполнения кредитных обязательств перед ЕБРР. Срок действия соглашения - до 2020 года. МП города Пскова «Горводоканал» досрочно погасило кредитные обязательства перед ЕБРР 14 марта 2019 года.

Добавим также, что по итогам 2016 и 2017 годов водоканал получил убыток, по итогам работы за 2018 год - чистую прибыль в размере 19 млн 844 тыс рублей, а за первый квартал 2019 года чистая прибыль составила 20 млн 293 тыс рублей. Сумма непокрытого убытка прошлых лет МП города Пскова «Горводоканал» по состоянию на 31 декабря прошлого года составила 227 324 тыс рублей.