Банк «Открытие» начал работу на Камчатке

6 сентября состоялось торжественное открытие первого офиса банка «Открытие» в Петропавловске-Камчатском. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в банке, на церемонии открытия присутствовали президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов, первый вице-губернатор Камчатского края Ирина Унтилова и глава Петропавловск-Камчатского городского округа Виталий Иваненко.
По словам Михаила Задорнова, открытие офиса в Петропавловске-Камчатском было долгожданным, у банка «Открытие» в городе уже есть первые клиенты – сотрудники компаний группы «Открытие» и крупных предприятий города. А накануне на полях V Восточного экономического форума Михаил Задорнов и губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подписали соглашение о сотрудничестве между банком «Открытие» и администрации Камчатского края. Банк «Открытие» готов финансировать инфраструктурные проекты края в социальной сфере, в медицине и дошкольном образования, готов предложить специальные продукты и условия сотрудникам бюджетных учреждений.
Новое отделение банка на Камчатке открыто в современном формате и дизайне, которые позволяют каждому клиенту чувствовать себя максимально комфортно. На площади более 600 квадратных метров размещены универсальная фронт-линия по предоставлению банковских услуг физическим лицам, отдельная зона обслуживания юридических лиц, зона обслуживания клиентов премиального сегмента, обустроены зоны кассы и переговорные комнаты. Ежедневно в отделении смогут обслуживаться более 200 клиентов.
Возглавит отделение на Камчатке Юрий Цуканов. «Я рад возможности присоединиться к одной из лучших команд на российском банковском рынке. Основной своей задачей считаю создание и развитие команды в регионе. Реализация стратегии банка в Камчатском крае возможна только при тесном взаимодействии всех направлений бизнеса. Мы намерены занять существенную долю рынка как в работе с предприятиями, так и с частными клиентами», - прокомментировал Юрий Цуканов.