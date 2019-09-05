Экономика

Центробанк ожидает снижения экспорта из России из-за замедления роста мировой экономики

Банк России прогнозирует снижение экспорта из России по итогам текущего года в свете замедления роста мировой экономики. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке, передаёт РИА «Новости».

Она отметила, что значимым фактором является замедление роста мировой экономики. Оно оказалось более существенным, чем ожидалось, в частности, из-за нарастающих противоречий в международной торговле, добавила Набиуллина.

«Ослабление внешнего спроса уже привело к снижению физического объема экспорта в первом полугодии, и мы прогнозируем его сокращение по итогам текущего года по широкому кругу товаров», — сказал она.