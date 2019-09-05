Экономика

Дополнительные меры поддержки промышленности Михаил Ведерников обсудил с руководством великолукских предприятий

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в пятницу, 6 сентября, провел встречу с руководителями великолукских предприятий, входящими в состав некоммерческой организации «Региональный союз промышленников и предпринимателей Псковской области». В общении приняли участие депутат Государственной Думы Российской Федерации, руководитель Союза промышленников и предпринимателей Псковской области Александр Козловский, заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева, представители профильных органов исполнительной власти региона и Великих Лук, руководство крупнейших великолукских производственных предприятий, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Открывая встречу, губернатор озвучил свое решение о том, что Совет по инвестициям будет соединен с инвестиционной комиссией администрации Псковской области, что позволит более эффективно построить дальнейшую работу.

Далее глава региона детально остановился на основных направлениях сотрудничества. Он проинформировал, что в настоящее время в Псковской области идет разработка Стратегии развития региона до 2035-го года, а также формируется индивидуальная программа социально-экономического развития области. Работа ведется при поддержке куратора Министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова. В первую очередь, по словам Губернатора, речь идет о информационно-методической поддержке, которая позволит запустить внутренние ресурсы региона. «Нас хвалят на правительственных совещаниях, как регион со сформировавшейся профессиональной командой», — отметил глава региона.

Особое внимание он уделил вопросу подготовки кадров для производственных предприятий, напомнил о сотрудничестве с Курчатовким институтом, в рамках которого оказывается поддержка ученым и идет специализированная подготовка учащихся. Если опыт работы «кикоинского класса» будет успешным, заметил губернатор, его можно тиражировать и в одной из великолукских школ.

Михаил Ведерников сообщил, что в середине месяца пройдет стратегическая сессия администрации Псковской области, по итогам которой планируется утвердить Стратегию развития области. Глава региона пригласил представителей РСПП принять в ней участие, так как большой блок будет посвящен именно вопросам развития промышленности и предпринимательства.

«Мы чувствуем поддержку со стороны администрации региона и надеемся на продолжение совместной работы», — отметил в свою очередь Александр Козловский. Он обратил внимание, что многим предприятиям необходима поддержка для решения ряда вопросов на федеральном уровне. Александр Козловский заметил, что РСПП в свою очередь включается в работу, но зачастую собственных резервов не хватает.

В ходе встречи представителей великолукских предприятий познакомили с проектом индивидуальной программы социально-экономического развития области, который в том числе сформирован и с учетом предложений промышленников. Недавно документ был детально обсужден на сессии с участием руководства Минпромторга РФ. Участники встречи также рассмотрели возможные меры государственной поддержки, которые могут быть предоставлены в рамках реализации национальных проектов. Так, например, председатель регионального Комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев проинформировал о подготовке региона к участию в национальном проекте «Производительность труда».

О перспективах совместной работы доложила врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина. Она рассказала о том, что запущен процесс корректировки образовательного процесса, что позволит готовить специалистов, исходя из потребностей и запросов производственных предприятий.

В ходе встречи великолукские предприниматели смогли задать любые интересующие их вопросы, рассказать о наиболее насущных вопросах развития предприятий.

«Знайте, что я всегда в ручном режиме готов включаться в процесс, помогать. Если будет необходимость, вместе поедем в министерства и ведомства, чтобы на федеральном уровне отстаивать нашу общую позицию», — заключил Михаил Ведерников.